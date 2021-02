von SK

So stark alkoholisiert, dass er sich kaum auf den Beinen halten konnte, war ein 35-Jähriger, der am Dienstagnachmittag gegen 13.30 Uhr versucht hatte, den Kassenbereich eines Supermarktes im Äußeren Mühlweg unbemerkt zu passieren. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete eine Zeugin, wie der Mann zuvor eine Whiskyflasche und eine Dose Whisky-Cola-Gemisch in seiner Kleidung versteckte. Da sich der 35-Jährige vor den Mitarbeitern nicht ausweisen konnte, verständigten sie die Polizei. Nachdem ihn die Beamten zur Herausgabe des Alkohols aufgefordert hatten, reagierte der Mann aggressiv und warf mit Beleidigungen und Beschimpfungen um sich. Da er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er zu Ausnüchterung stationär in einem nahegelegenen Krankenhaus untergebracht. Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von nahezu drei Promille. Auf den 35-Jährigen kommt nun eine Anzeige wegen Diebstahls und Beleidigung von Polizeibeamten zu, heißt es weiter.