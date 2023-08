Offenbar aufgrund seiner deutlichen Alkoholisierung hat Mercedes-Fahrer in der Überlinger Straße einen Unfall verursacht. Der Mann fuhr mit seinem Mercedes nahezu ungebremst auf einen BMW auf, der in eine Hofeinfahrt abbiegen wollte. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug noch gegen einen Carport geschoben und der BMW-Fahrer verletzt. Nachdem der 28-jährige Unfallverursacher kurz angehalten und den Unfall begutachtet hatte, setzte er sich wieder ans Steuer und fuhr davon. Ein Zeuge verfolgte den Mann mit seinem Auto bis in die Innenstadt, wo der Verursacher versuchte, die Flucht mittels eines im Auto mitgeführten Fahrrades fortzusetzen. Daran wurde er aber vom Zeugen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeistreife gehindert. Diese stellte beim Unfallverursacher einen Atemalkoholwert von rund 2,6 Promille fest. Außerdem dürfte er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis sein und das von ihm benutzte Fahrzeug war weder zugelassen noch versichert. Die Beamten veranlassten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe bei dem Mann. Er wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen. Der BMW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen und dem Carport entstand ein Gesamtsachschaden von rund 8000 Euro.