Übermäßig dem Alkohol zu sprachen mehrere Männer in der Nacht von Freitag auf Samstag im Landkreis Sigmaringen, informiert die Polizei. In Pfullendorf kam es in der Nacht zum Samstag gegen 2 Uhr vor einer Gaststätte in der Hauptstraße zu einer Körperverletzung, nachdem der Verantwortliche einen 32-jährigen Gast der Lokalität verwiesen hatte. Der Tatverdächtige schlug seinem Opfer mehrfach ins Gesicht. Die hinzukommenden Polizeibeamten wurden durch den 32-Jährigen beleidigt und wurde musste zeitweise in Gewahrsam genommen werden. Auf ihn kommen Anzeigen wegen Beleidigung und Körperverletzung zu.

Männer schlagen auf ihr Opfer ein

Auch in Bad Saulgau kam es in einer Diskothek in der Martin-Staud-Straße zu einer Körperverletzung. Hierbei traten zwei Männer im Alter von 27 und 28 Jahren nach aktuellem Stand der Ermittlungen auf den Geschädigten ein, bis dies durch die einschreitenden Securitymitarbeiter unterbunden wurde. Das Einschreiten der Securitymitarbeiter ist ebenfalls Gegenstand der weiterführenden Ermittlungen. Ebenfalls am Freitagabend wurde in Bad Saulgau gegen 22.50 Uhr ein Tatverdächtiger in Gewahrsam genommen, nachdem er zum zweiten Mal auffällig wurde. Er schlug auf einen Geschädigten mit den Fäusten ein. Bereits beim ersten Aufeinandertreffen hatte die Polizei eine Warnung ausgesprochen.