Einen ungewöhnlichen Zwischenfall meldet die Polizei aus Pfullendorf. Eine 53-Jährige hatte in einer Gaststätte in der Hauptstraße andere Gäste angegriffen und einen Sicherheitsmitarbeiter gebissen. Deshalb rückten mehrere Polizeistreifen an. Als die deutlich alkoholisierte Frau die Beamten erkannte, bewarf sie diese mit Steinen und traf eine Beamtin am Kopf und ihren am Oberkörper. Nachdem die Polizisten der aggressiven 53-Jährigen dann Handschellen angelegt hatten, versuchte diese, die Uniformierten zu treten. Aufgrund ihres alkoholbedingten Ausnahmezustands wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht.