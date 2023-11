Auf Wunsch der Gemeindeverwaltung veranstaltete das Unternehmen Ostwind einen Informationstag zu der im Pfullendorfer Hölzl geplanten Windkraftanlage. Bis Ende September war Ostwind ein mittelständisches Unternehmen aus Regensburg. Seit 2022 gehört es zum Kopenhagener Energieunternehmen Ørsted. Die Veranstaltung startete mit einer Infomesse. Auf vielen Tafeln konnten Besucher Infos zum Unternehmen, in der Hauptsache aber zur geplanten Windkraftanlage erhalten. Ergänzend waren vier Ansprechpartner aus dem Ørsted-Planungsteam vor Ort.

Das Besucherinteresse war relativ gering. Kaum 50 Gäste fanden in die Buchbühlhalle. Susanne Happ aus Magenbuch zeigte sich zufrieden: „Die Veranstaltung war sehr informativ, und ich konnte meinen Wissensstand von allen Seiten erweitern.“ Johannes Matt aus Ostrach sah es ähnlich: „Die Kenntnisse der Ansprechpartner waren bei technischen Fragen sehr profund.“ Kritischer war da schon Bernd Stützer aus Magenbuch. Er befürchtet, dass bei Verwirklichung aller Anlagen sein Wohnort von drei Seiten mit maximal 60 Windrädern eingekreist würde. „Konkret habe ich keine Antworten auf meine Fragen erhalten, da alles noch in der Schwebe steht“, sagte er.

Für noch offene Fragen war im Anschluss eine einstündige Runde geplant. Zur Unterstützung assistierte Marcus Franken als Moderator. Schnell zeigte sich, dass das überwiegend kritisch eingestellte Publikum viele Fragen hatte und der Zeitaufwand sich in etwa verdoppelte. Der führende Ansprechpartner der Firma Ørsted war Georg Freiherr von Aretin. Er ist der Leiter der Projektentwicklung Wind.

Hubert Frank, Ortsvorsteher in Magenbuch, stellte unter anderem die Daten der Windmessung und die damit verbundenen Erträge infrage. Darauf antwortete der Projektleiter, dass an zwei Stellen ein (eigenes) Windgutachten herangezogen werde. Der Windatlas aus dem Jahr 2010 sei im Detail stark abweichend. „Der Himmel ist versaut“, sorgte sich eine weitere Einwohnerin aus Magenbuch bezüglich der Lichtverschmutzung in der bisher naturbelassenen Region. Dem hielt der Vertreter des Unternehmens entgegen, dass die Anlagen zukünftig nachts nicht mehr beleuchtet würden, außer bei Annäherungen von Luftfahrzeugen. Alfred Stecher aus Ostrach wünschte sich Infos zu einer eventuell vorgesehenen Entschädigung für Anwohner, die die Windräder im Blickfeld haben. „Eine mögliche Stromvergünstigung wurde noch nicht mit der Gemeinde abgeklärt“, so die Antwort des Firmenvertreters. Margret Bures fragte, ob man von den geplanten Windrädern eine Visualisierung von Magenbuch aus erhalten könnte. Dies sagte der Projektleiter zu und bot dies auch für andere Standorte an.

Nach der Fragerunde zog Georg Freiherr von Aretin gegenüber dem SÜDKURIER folgendes Resümee: „Es war eine gute Veranstaltung, insbesondere weil man die Sorgen und Nöte der Bewohner von Magenbuch erfahren konnte. Es herrscht naturgemäß viel Angst vor Veränderungen und deshalb wollten wir die Besucher mitnehmen und informieren. Es war eine kritische Atmosphäre, trotzdem blieb alles konstruktiv und sachlich.“

Zudem stellte der Projektleiter eine Wiederholung der Veranstaltung in einem halben Jahr in Aussicht, wenn vor allem mehr gesicherte Informationen vorliegen. Außerdem stellte er gegenüber dem SÜDKURIER klar, dass im Pfullendorfer Hölzl nur eine Anlage von zehn bis 15 Windrädern (aber keine 20) geplant ist.