„Schweren Herzens haben wir uns dazu entschieden, das „Lukullum“ im Seepark zum 31.Dezember 2023 mit Auslaufen des bestehenden Pachtvertrages aufzugeben“, teilen die beiden Geschäftsführer Alexander Stadler und Andreas Strobel in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit der Stadtwerke Pfullendorf GmbH mit. Im Jahr 2018 hatte das Duo das Restaurant offiziell eröffnet.

Fokus auf Familien und Gesundheit

Lange hätten die Betreiber alle Möglichkeiten abgewogen, heißt es in der Pressemitteilung, dass sie dann zum Entschluss gekommen seien, dass jetzt der richtige Zeitpunkt wäre, um aufzuhören. Trotz des großen Erfolges und dem großartigen Feedback der Gäste spielten verschiedene Gründe und Gedanken eine Rolle. „Zu den wichtigsten Punkten zählte vor allem die Gesundheit und die Familien von uns beiden, auf beides wollen wir uns zukünftig viel mehr fokussieren“, teilen Alexander Stadler und Andreas Strobel mit.

Pfullendorfer Standort ist zu weit von den Kernbetrieben am See entfernt

Das Jahr 2022 sei wirtschaftlich das bisher beste und gleichzeitig das herausforderndste Jahr gewesen, konstatieren die Restaurantbetreiber. So habe man teils herbe personelle Rückschläge auffangen müssen, die den Schließungsentschluss weiter vorangetrieben hätten. „Die Entscheidung fiel uns extrem schwer und war gepaart mit vielen schlaflosen Nächten, Tränen und stundenlangen Diskussionen“, bekennt das Duo. Im täglichen Geschäft habe es sich zudem herausgestellt, dass Pfullendorf in zu großer Entfernung zu den Kernbetrieben des Unternehmens am See liege, und so seien kurzfristige Reaktionen auf betriebliche Engpässe, sei es personell oder warenwirtschaftlich, nur schwer umsetzbar gewesen.

Man habe alle Mitarbeiter frühzeitig über die Entscheidung informiert und jedem eine zukunftsorientierte, individuelle Lösung angeboten, bezeichnen Alexander Stadler und Andreas Strobel ihre Beschäftigten als „unglaubliches Team“, und man sei sehr stolz auf das, was im „Lukullum“ gemeinsam auf die Beine gestellt wurde.

Stadtwerkechef akzeptiert vernünftige Entscheidung

Stadtwerke-Geschäftsführer Jörg-Arne Bias, der Verpächter für das „Lukullum“ im Seepark ist, wurde von den beiden Gastronomen schon früh über deren Überlegungen informiert und hat in mehreren Runden intensiv versucht, eine alternative Lösung zu finden. „Letztlich habe ich aber gesehen, dass die Aufgabe des Betriebs in Pfullendorf für die Beiden, eine vernünftige und wohl überlegte Entscheidung ist, die ich akzeptieren muss“, erläutert Bias in der gemeinsamen Pressemitteilung. „Als Verpächter dieser einmaligen Gastronomieimmobilie, bedanke ich mich bei den beiden Vollblutgastronomen herzlich für die stets professionelle Geschäftsbeziehung“, erklärt Bias und ergänzt, dass er sich als Gast für das tolle Essen und den herausragenden Service bedanke.

Erste Interessenten für neue Pacht

In den kommenden Wochen wird es nach Angaben von Bias nun darum gehen, den oder die Nachpächter zu finden und so einen möglichst lückenlosen Übergang beziehungsweise Neuanfang zu ermöglichen: „Erste Interessenten gibt es auch schon.“