von Julia Lutz

Die SRH-Kliniken im Landkreis Sigmaringen versuchen schrittweise zur Normalität zurückzukehren. Dazu gehört auch, dass ab sofort an allen drei Standorten neue Besuchszeiten gelten. Für die Normalstationen gilt ab sofort ein dreistündiges Zeitfenster am Nachmittag für die Besucher.

Besucher können wieder auf die Wochenstation

Von 14 Uhr bis 17 Uhr können Besucher Patienten auf den Normalstationen besuchen. Dies gilt auch für die Wochenstationen in Bad Saulgau und Sigmaringen. Pro Tag darf jeder Patient von einer Person besucht werden, die eine Stunde bleiben darf. Alle drei Krankenhäuser sind über den Haupteingang erreichbar. Nach wie vor gilt allerdings, dass die Besucher vor dem Eintritt sogenannte Triggerfragen beantworten müssen. Jeder Besucher wird registriert. Angehörige sollen nach wie vor ihre Besuchszeiten untereinander abstimmen.

Auf drei Stationen gilt noch Besuchsverbot

Die Maskenpflicht gilt immer noch. Vor jedem Zimmer stehen Desinfektionsmittel bereit, die vor dem Besuch und beim Verlassen benutzen der Händedesinfektion dienen. Unverändert bleibt die Regelung für die Covid-19-Station, die Intensivstation und ambulante Operation. Auf diesen Stationen gilt absolutes Besuchsverbot für Angehörige. Bereits Mitte Mai war das generelle Besuchsverbot aufgehoben worden.

Auch im größten Krankenhaus im Kreis in Sigmaringen dürfen Patienten auf den Normalstationen wieder Besucher empfangen. Dazu gehört auch die Geburtenstation. | Bild: Julia Lutz

Leistungskapazität wurde bereits erhöht

Inzwischen wurden in vielen Bereichen der SRH-Kliniken die Fallzahlen wieder erhöht und Operationen nachgeholt, die wegen der Corona-Pandemie im März und April abgesagt wurden. „Wir haben bereits bis zu 70 Prozent unserer Leistungsfähigkeit wieder hochgefahren“, sagte Georg von Boyen, ärztlicher Direktor der Kliniken bei der jährlichen Bilanzkonferenz der Kliniken. Und er fügte hinzu, dass es sehr wichtig sei, dass die Menschen bei Beschwerden und gesundheitlichen Problemen zum Arzt beziehungsweise ins Krankenhaus zu gehen. Die Klinik sei gut gerüstet und habe die Corona-Krise bislang „sehr gut bewältigt“.

Kreis Sigmaringen besonders stark betroffen

Bekanntlich wurde am 9. März im Landkreis Sigmaringen der erste Corona-Fall gemeldet. Innerhalb von vier Wochen stiegen die Neuinfektionen täglich auf bis zu 85 Neuinfektionen, ein Wert, der am 29. März erreicht wurde. Am 27. März lagen 26 Patienten auf der Coronastation in Sigmaringen, nur eine Woche später waren neun von elf Beatmungsgeräten belegt. Bewusst wurden alle Kräfte in Sigmaringen gebündelt. Nach Ostern zählte Sigmaringen zu den am stärksten vom Coronavirus betroffenen Kreisen in Baden-Württemberg und auch unter den zehn Gemeinden und Städten mit den meisten Infizierten in Deutschland.