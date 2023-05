Das Wochenende vom 18. bis 21. Mai steht ganz im Zeichen der Städtepartnerschaft mit Saint-Jean de Braye. Die französischen Chöre La Cantarelle und Arpeggio sind zu Besuch in Pfullendorf, teilt die Stadtverwaltung mit.

Städtepartnerschaf ist bis heute lebendig

Die Städtepartnerschaft Saint-Jean de Braye und Pfullendorf ist eine lebendige Verbindung, die vor allem von den Vereinen der beiden Städte getragen wird. Sie wurde 1. Mai 1987 begründet. Ganz besonders aktiv sind die beiden französischen Chöre La Cantarelle und Arpeggio und der Chor Chips & Flips aus Großstadelhofen.

46 Franzosen kommen zu Besuch

Seit 2003 fanden im zwei- bis drei Jahresrhythmus regelmäßige Besuche statt und jetzt, nach 20 Jahren und einer längeren Corona bedingten Pause, erwarten die Chormitglieder von Chips & Flips am langen Wochenende von Christi Himmelfahrt insgesamt 46 Sängerinnen und Sänger aus Frankreich. Auf die Gäste wartet ein sehr ansprechendes Programm, dessen Höhepunkte die musikalische Stadtführung am Samstagvormittag und der Freundschaftsabend im Seepark im Maison du Lac am Samstagabend sein werden.

Chöre geben ein kleines Konzert am Samstag

Eine Stadtführung mit Liedern aus verschiedenen Jahrhunderten, jeweils passend zu den historischen Gebäuden, wurde gemeinsam mit Ulrike Schwichtenberg, Leiterin der Tourist Information, und Mira Krane, Beauftragte für Stadtmarketing und Innenstadtentwicklung, sowie den Stadtführerinnen Silvia Rückert und Anneliese Pallmann ausgearbeitet. Im Rahmen dieses Stadtrundganges wird es am Samstag, 20. Mai, um 11 Uhr in der Stadtkirche ein etwa 30-minütiges Konzert der Chöre geben, zu dem Interessierte eingeladen sind. Am Ende dieser einmaligen Stadtführung folgt am Bindhaus um 12 Uhr nochmals ein öffentliches Mini-Konzert. Die Trachtengruppe Pfullendorf versorgt die Gäste, Gastgeber und die Zuhörer mit Erfrischungen, heißt es in der Mitteilung. Sowohl die französischen Gäste als auch der gastgebende Chor Chips & Flips haben einige musikalische Schmankerl bereit und freuen sich über zahlreiche Zuhörer in der Stadtkirche und am Bindhaus.