Auch die Mitglieder des Musikvereins Otterswang konnten lange nicht gemeinsam proben oder Konzerte geben. Um so schöner war die feierliche Eröffnung vor der Generalversammlung des Vereins am vergangenen Freitag, die unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Verordnung im Dorfgemeinschaftshaus in Otterswang stattfinden konnte, teilt der Verein mit. Die Versammlung startete zunächst mit musikalischen Klängen und ein paar bekannten Polkas im Freien im Innenhof des Dorfgemeinschaftshauses. Bei dieser musikalischen Eröffnung konnte Kassierer Rainer Baiker eine Spende über 500 Euro von der Netze Baden Württemberg GmbH in Empfang nehmen. Rico Goede, Kommunalberater für den Bereich Kommunale Beziehungen Regionalzentrum Heuberg-Bodensee, und Rainer Baiker waren im Verlauf des Jahres 2020 in Kontakt. Mit der Summe wird die Beschaffung von neuen Teilen für die Uniformen des Vereins unterstützt.

Sehr ruhiges Vereinsjahr 2020

Witterungsbedingt wurde die Versammlung anschließend in den Saal verlegt. Bereits bei der Begrüßung durch den Vorsitzenden Berthold Müller und auch bei den Tätigkeitsberichten von Kassierer, Schriftführerin, Jugendleiterin, Dirigent und Guggechef wurde deutlich, dass ein sehr ruhiges Vereinsjahr 2020 hinter den Musikern lag. Aufgrund der Corona-Pandemie durften die Musikvereine monatelang keine Probe abhalten, keine Kameradschaft pflegen und das musikalische Können nicht vor Publikum zeigen. Der Musikverein Otterswang versuchte dennoch unter Berücksichtigung der Corona-Verordnung vom Juni bis Oktober des vergangenen Jahres in Kleingruppen mit jeweils fünf bis maximal zehn Personen oder auch mit dem Gesamtorchester einige Musikproben zu absolvieren. Auch wenn es zu diesen Zeitpunkten keine Aussichten auf Auftritte bei befreundeten Vereinen oder Festen gab und schon klar war, dass das Jahreskonzert wegen der Pandemie ausfallen muss.

Kompletter Vorstand gewählt

Im Verlauf der Generalversammlung standen Wahlen des kompletten Vorstands auf der Tagesordnung, welche keine großen Änderungen ergaben. Auch in den kommenden vier Jahren bleibt Berthold Müller Vorsitzender. Sein Stellvertreter ist Lukas Krall. Für die finanziellen Angelegenheiten ist Kassierer Rainer Baiker zuständig. Jugendleiterin ist Elin Längle, Schriftführerin bleibt Bettina Matt. Zu Beisitzern wurden Jens Griener und Tobias Buck gewählt, Jugendbeisitzerin ist Marina Heudorfer.