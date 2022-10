von Robert Reschke

Nicht alle Tage bekommt man in Pfullendorf Blasmusik auf einem so hohen musikalischen und künstlerischen Niveau zu hören, wie am Samstag in der Stadthalle. Möglich machte dies der Musikverein Aach-Linz, der das Landesblasorchester Baden-Württemberg eingeladen hatte. Ursprünglich war dieses Konzert bereits für das Jubiläum der Stadt Pfullendorf vor zwei Jahren geplant gewesen.

Björn Bus dirigiert das 85-köpfige Landesblasorchester. | Bild: Robert Reschke

Die Auswahl-Musiker reisten bereits am Samstagmorgen an, um schon einmal die ersten Proben zu absolvieren. Am späten Nachmittag gab es dann ein Lehrkonzert. Unter der Leitung des Dirigenten Björn Bus musizierten die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Aach-Linz gemeinsam mit denen des Landesblasorchesters (LBO). Dabei gab es nicht nur Probetipps für knifflige Stellen, sondern die LBO-Musiker konnten ihren Musikerkollegen auch wichtige Hinweise bei der Bewältigung der einzelnen Stimmen geben.

400 Besucher in der Stadthalle

Zum Benefizkonzert erschienen dann rund 400 Gäste, die einen ganz besonderen Musikabend erleben wollten. Auch wenn während des rund zweistündigen Konzerts einige freie Plätze noch zu ergattern waren, zeigten sich die Veranstalter mit dem Zuschauerzuspruch sehr zufrieden. Es wurde weder ein Eintritt verlangt, noch mussten die Gäste für Speisen und Getränke bezahlen. Doch wünschte sich Tobias Peter bei seiner Begrüßung, dass die Gäste dafür großzügig spenden würden. Der gesamte Reinerlös soll Opfern des Ukraine-Kriegs zugutekommen, erklärte der Co-Vorsitzende des Aach-Linzer Musikvereins.

Anspruchsvolles Konzertprogramm

Das anspruchsvolle Konzertprogramm startete mit der Ouvertüre „Der fliegende Holländer“. Auf diesen kurzweiligen und unterhaltsamen Auftakt folgte das Stück „Traveler“. Auch dieser Titel spielte mit Gegensätzen – zu Beginn mit scharfen Dissonanzen, am Ende dann immer ruhiger werdend. Die Stille am Ende des Stücks vermochte dann das auszudrücken, worauf zurzeit viele Menschen hoffen: Frieden. Wie Ansager Thomas Kuhn beschrieb, startete der dritte Titel „Roumanian Rhapsodie No. 1“ zunächst ganz zart und endete schließlich in orgiastischer Ekstase.

Nach der Pause stand mit „A Cotswold Symphony op. 109a“ nur noch dieser Titel auf dem Programmzettel. Nach diesem klanggewaltigen Stück mit einem fulminanten Schlussakkord gab es von den Zuschauern anhaltenden Beifall. Und so ließen es sich die Vollblutmusiker nicht nehmen, mit „St. Florian Choral“ und „Arsenal“ noch zwei Zugaben zu präsentieren.

Doch nicht nur die Zuhörerinnen und Zuhörer konnten mit diesem Klangerlebnis zufrieden sein, auch der Aach-Linzer Musikverein durfte einen erfolgreichen Abend feiern, sagte Rainer Schraudolf aus dem Vorstandsteam.