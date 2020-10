Pfullendorf Nur für Abonnenten vor 6 Stunden

Bekannt wie ein bunter Hund: Vierbeiner die viele Menschen kennen

Der SÜDKURIER hat sich zum Welthundetag, dem Ehrentag für den besten Freund des Menschen, nach „Promis“ unter den Vierbeinern in Pfullendorf und Umgebung gesucht. So ist Chihuahua Diego „Kundenbetreuer“, Jagdhund Elvis geht in die Kirche und Dackel George modelt.