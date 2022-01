Illmensee vor 12 Stunden

Baulandentwicklung in der Gemeinde Illmensee steht an

Es bewegt sich was in Illmensee. Bürgermeister Michael Reichle unter anderem zum Großprojekt für die Wasserversorgung, die geplante geplante Beauftragung eines Projektsteuerers für die Erweiterung der Grundschule und die anstehende Baulandentwicklung, durch die rund 30 Bauplätze in der Gemeinde entstehen sollen.