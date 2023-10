Mit gewohnt klarer Ansprache gab Kämmerer Michael Traub in der jüngsten Gemeinderatssitzung einen Zwischenbericht zur Finanzlage der Stadt, wo die Baukrise massive Spuren hinterlässt. Die Kommune verkauft weniger Bauplätze und erhält auch weniger Erschließungsbeiträge. Geplant hatte man in diesem Sektor mit Einnahmen von rund 9,3 Millionen Euro, die sich auf etwa fünf Millionen Euro verringern. Beruhigend fügten Traub und Bürgermeister Ralph Gerster hinzu, dass das Geld zwar aktuell fehle, aber später, wenn die Bauplätze verkauft sind und Erschließungsbeiträge fällig werden, die Kasse füllten.

Hausaufgabe für den Gemeinderat

Unklar ist allerdings, der Zeitpunkt. Deshalb gab es vom Kämmerer an die Gemeinderäte die Hausaufgabe, sich bis Januar Gedanken zu machen, wie und wo man rund 4,5 Millionen Euro einsparen könnte. Das heißt, welche Vorhaben könnte man zwei bis drei Jahre verschieben. Um die aktuelle Finanzlücke zu überbrücken könnte die Stadt alternativ auch einen Kredit aufnehmen, ergänzte Gerster, dass man dann womöglich Probleme mit der Kommunalaufsicht des Landratsamtes bekommen könne. Als Grundlage für die Sparpotenziale dient nun die Investitionsliste des Doppelhaushaltes 2023/2024.

Auf Frage von FW-Rat Karl Fritz bezüglich der anstehenden Investitionsprojekte verwies Traub auf die „Resteliste“, die die Räte bei einer Klausurtagung im Kloster Hegne von der Verwaltung erhalten hätten. Die Finanzlage der Kommune hat noch einen weiteren Aspekt. Im städtischen Haushalt sind so genannte „Haushaltsreste“ von mehr als zehn Millionen Euro ausgewiesen. Also Mittel, die für Vorhaben bereitgestellt wurden, die aber noch nicht umgesetzt sind, aber Kapital binden.

Gewerbesteuer beträgt 2023 rund 16,5 Millionen Euro

In seinem Haushaltstatusbericht auch informiert, dass die Gewerbesteuer 2023 mit 16,5 Millionen um etwa eine Million Euro geringer als geplant ausfallen wird. Die Grundsteuer B liegt mit 2,1 Millionen Euro deutlich über dem Planansatz, wobei Kämmerer Traub damit rechnet, dass ab 2025, wenn die neue Grundsteuerverordnung angewendet wird, es keine Steigerungen mehr geben wird. Bei der Vergnügungssteuer verbucht man 2023 rund 320 000 Euro, und damit rund 70 000 Euro mehr. Die Zuweisungen des Landes fallen in diesem Jahr mit 4,5 Millionen Euro um 500 000 Euro üppiger als erwartet aus und 230 000 Euro hat die Stadt von der Versicherung nach dem Brand vor etlichen Jahren in der Steingrube erhalten. Rund 100 000 Euro weniger als kalkuliert, nimmt die Stadt durch Bußgelder ein. Grund ist, dass das neue Blitzer-Messfahrzeug erst im Januar 2024 einsatzfähig ist. Für den Betrieb der „Bürgerbahn“ erhielt Pfullendorf vom Bund eine Finanzspritze von 120 000 Euro.