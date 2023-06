Barockmusik wird am Sonntag, 18. Juni, um 18 Uhr in der Wallfahrtskirche Maria Schray lebendig. Zu Gast ist das Ensemble ZellBarock. Im Abendkonzert erklingen in der Wallfahrtskirche Canzonen und Sonaten aus dem 16. und 17. Jahrhundert.

Neben bekannten Komponisten wie Georg Philipp Telemann, Antonio Vivaldi sind Werke in unterschiedlichsten Besetzungen auch von weniger bekannten Komponisten wie Tarquinio Merula und Cesare Negri zu hören. Gespielt wird auf typischen Instrumenten der Barockzeit. Dazu gehören unter anderem verschiedene Blockflöten in allen Größen, die Violine, die Viola, das Violoncello, die Viola da Gamba und das Cembalo.

Das aus mehrheitlich professionellen Musiker und Musikerinnen bestehende Ensemble erarbeitete ein abwechslungsreiches Programm. Der Kern von ZellBarock trifft sich seit rund 15 Jahren zum Musizieren und Konzertieren. Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden sind erwünscht.