Pfullendorf vor 3 Stunden

Badeunfall in Pfullendorf: Stadt und Betreiber nehmen Stellung zu Vorwürfen in den sozialen Netzwerken

Nach dem tragischen Unglück im Seepark Pfullendorf am vergangenen Samstag sehen sich die Betreiber des Strandbades Verleumdungen in den sozialen Netzwerken ausgesetzt. In einer Pressemitteilung nehmen sie Stellung zu den Vorwürfen.