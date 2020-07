Pfullendorf vor 5 Stunden

Badeunfall in Pfullendorf: Drei Kinder planschen im Wasser und geraten in Not

Insgesamt drei Kinder gerieten im Strandbad im Seepark in Not. Zwei Kinder konnten durch eine Angehörige eines Kindes in Sicherheit gebracht werden. Für ein achtjähriges Mädchen konnten die Rettungskräfte nichts mehr tun.