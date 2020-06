Das Waldfreibad und der Badestrand im Seepark starten am 15. Juni offiziell den Betrieb. Es gibt zwei, jeweils vierstündige Zeitfenster, für die Badegäste.Während der Zeitfenster sind jeweils maximal 600 beziehungsweise 400 Besucher erlaubt. Die Tickets müssen vor dem Besuch online reserviert werden.

„Wir werden am Montag, 15. Juni, das Waldfreibad und den Badestrand am Seepark unter Coronabedingungen öffnen“, freut sich Jörg-Arne Bias, Geschäftsführer der Stadtwerke, die die Bäder betreiben, dass auch in Pfullendorf die Saison