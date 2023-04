Einen Cocktail im Bierglas servieren? So etwas geht in der Gastronomie überhaupt nicht. Mit welchem Geschirr gearbeitet wird, wie ein Tisch korrekt und ansprechend dekoriert wird und sogar wie die Servietten richtig schön gefaltet werden, das zeigten Auszubildende des Berggasthofs Höchsten den Schülern der Pfullendorfer Sechslindenschule. „Azubi meets Schule“, heißt das beliebte Projekt, bei dem auch in diesem Jahr wieder die Nachwuchskräfte von Betrieben in und um Pfullendorf herum zeigten, wie ihre Ausbildung abläuft und warum ihnen der gewählte Berufszweig so richtig Spaß macht.

Schüler schnuppern an den Kräutern

Bei der Präsentation des Berggasthofs waren alle Sinne gefragt. Die Schüler brachten mit Anja Kissner, die im Haus für die Ausbildung zuständig ist, die Stoffservietten geschickt in Form und durften mit Dominik Bräuning, der eine Ausbildung zum Hotelfachmann absolviert, an Kräutern schnuppern, die in der Berggasthof-Küche gerne und oft verwendet werden. Außerdem ließen sich Mädchen und Jungen die von Koch-Azubi Cedric Jänsch servierte hausgemachte Limonade schmecken. Einiges gibt es zu beachten in der Gastronomie, Freundlichkeit gegenüber dem Gast und Flexibilität in Bezug auf die Arbeitszeiten sind gefragt, wie im Vortrag der jungen Auszubildenden deutlich wurde. Anja Kissner berichtete jedoch von einem geregelten Zwei-Schichten-Betrieb, sodass jeder Lehrling in der Regel weiß, ob er am Morgen oder am Abend Freizeit hat. Ein wichtiges Gebot für die Azubis ist – vor allem in der Küche –, auf Hygiene und Sauberkeit zu achten, wie die ausgebildete Köchin Rosa Nädele betonte. Staunend hörten die Schüler zu, als sie erzählte, wie sie ein Reh ausgebeint hat – auch das gehört zu ihren Aufgaben.

Die Berufe Koch/Köchin und Hotelfachmann/-frau können junge Menschen auf dem Höchsten erlernen. Ein anspruchsvoller Job, denn die Mitarbeiter haben – besonders im Sommer – alle Hände voll zu tun: Im Innenbereich gibt es 180 Sitzplätze und im Außenbereich kommen noch einmal 180 weitere hinzu, wie Kissner schilderte. In 36 Hotelzimmern übernachten die Gäste.

Aufgeschlossene Azubis gesucht

Aufgeschlossen und engagiert sollten die Lehrlinge sein. „Wenn ihr einen Job sucht, der jeden Tag anders sein soll, wenn ihr gerne mit Menschen zu tun habt und im Team arbeitet, dann ist das die richtige Wahl“, wandte sich Anja Kissner an die Schüler.

Elke Stöferle-Mager sowie die Azubis Marija Lackovic und Mila Radisevic (von links) von der Spitalpflege stellen die Ausbildung vor. | Bild: Lorenz, Stefanie

Dass es gut und wichtig ist, für die Ausbildung in Pflegeberufen Werbung zu machen, zeigte beim „Azubi-meets-Schule“-Projekt der Vortrag der Spitalpflege Pfullendorf. Die beiden Auszubildenden Marija Lackovic und Mila Radisevic erzählten mit ansteckender Begeisterung von ihrer Lehre, sodass sicherlich der eine oder andere Schüler Lust bekommen haben dürfte, sich für dieses Berufsfeld zu entscheiden.

Marija Lackovic absolviert die neue „generalistische Ausbildung“, die gleich drei Berufszweige miteinander verbindet: die Kranken-, die Alten- und die Kinderkrankenpflege. Nach den ersten beiden Jahren können die Azubis eine Fachrichtung wählen. Durch die Vertiefung ist beispielsweise ein Abschluss als Kinderkrankenpflegerin möglich. Wer sich nicht für eine Vertiefung entscheidet, kann mit dem Berufsabschluss „Pflegefachfrau/Pflegefachmann“ in allen drei Pflegebereichen arbeiten. Elke Stöferle-Mager, Qualitätsmanagerin bei der Spitalpflege, hob den dualen Charakter der neuen generalisierten Ausbildung hervor. „In der Regel gibt es zwei Berufsschultage an der Helene-Weber-Schule. Die praktische Ausbildung findet in den Einrichtungen statt.“

Marija Lackovic schätzt die Verbindung vom praktischen Einsatz in Pfullendorf und der theoretischen Ausbildung in der Schule in Bad Saulgau. Ihre Aufgaben als angehende Pflegefachfrau bereiten ihr Freude und sie berichtete, dass man als Azubi in diesem Bereich inzwischen relativ gut verdienen könne. „Ich bin fast 24 Jahre alt, habe meine eigene Wohnung und mein eigenes Auto“, schilderte sie ihr Auskommen – und bedauerte mehrfach, dass sich leider wenige junge Menschen für eine Ausbildung in der Pflege entscheiden.

Als weitere Möglichkeit bietet die Spitalpflege die Ausbildung zur Alltagsbetreuerin an. Diese umfasst zwei Jahre in Teilzeit, wie Elke Stöferle-Mager berichtete. Davon finden zwei Tage in der Schule und drei Tage in einer Einrichtung statt. Alltagsbetreuer sind nicht in der Pflege aktiv, sondern unterstützen Pflegebedürftige in ihrem Alltag, etwa beim Essen, bei der Freizeitgestaltung oder bei Bewegung und Spaziergängen. Stöferle-Mager stellte den Schülern abschließend die Spitalpflege vor. Unter dem Motto „Alles aus einer Hand“ umfasst deren Aufgabengebiet zunächst den stationären Bereich mit dem Alten- und Pflegeheim mit derzeit 56 Pflegeplätzen. Darüber hinaus ist die Spitalpflege im ambulanten Bereich aktiv, wo 140 Klienten zuhause versorgt werden und auch Essen auf Rädern angeboten wird. Außerdem gibt es die Tagespflege, bei der zwei Gruppen zu je zehn Gästen versorgt werden, sowie das betreute Wohnen am Stadtsee und am Gaisbühl.