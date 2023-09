Pfullendorf – Ein halbes Jahrhundert ist das Autohaus Brucker alt. Das ist ein Grund zu feiern. Das 50-jährige Firmenjubiläum feiert das renommierte Pfullendorfer Autohaus mit seinen Kunden und Interessierten bei einem Jubiläumsevent am Sonntag, 17. September von 10 bis 17 Uhr.

Der Tag beginnt mit einem traditionellen Frühschoppen mit zünftigem Weißwurstfrühstück. Danach können sich die Gäste beim Mittagstisch kulinarisch verwöhnen lassen. Am Nachmittag erwartet die Besucher eine gemütliche Kaffee- und Kuchenrunde.

Doch nicht nur kulinarisch feiert das Autohaus seinen „Geburtstag“. Als erfolgreiches Toyota bZCenter präsentiert das Autohaus Brucker interessante Angebote zu Neuwagen und dem vollelektrischen Toyota bZ4X. Der Toyota bZ4X besticht durch einen großzügig gestalteten Innenraum mit viel Beinfreiheit und Fahrkomfort mit optionalem Allradantrieb und großer Reichweite. Zum runden Geburtstag hat sich das Autohaus selbst beschenkt. Es gibt viel Neues zu entdecken, wie zum Beispiel die neu gestaltete Toyota Ausstellungshalle mit neuer Außenansicht. Das Autohaus hat eine Elektroladeinfrastruktur mit Schnellladestation installiert. Auch der Tankstellenshop und die Waschanlage wurden neu gestaltet. Die nagelneue, topmoderne Waschanlage sorgt bei allen Fahrzeugen für einen glänzenden Auftritt.

Die mobile Zukunft

Ein großes Angebot an Toyota CH-R Tageszulassungen, Yaris Hybrid Jahreswagen und eine eindrucksvolle Auswahl an Gebrauchtwagen steht parat. Unter den limitierten Jubiläumsfahrzeugen zum 50-jährigen Bestehen ist ein Sonderkontingent an Toyota Hilux, Toyota Supra, Toyota GR86, Toyota Proace Verso und dem umweltbewussten Toyota RAV4- Plug-in-Hybrid. Bei Bestellung von Winterreifen und Winterrädern bis zum 30. September gilt der Frühorder-Sonderrabatt von zehn Prozent.

„Ganz besonders freuen wir uns, unser neues Personal zur Verstärkung des Kundenservices vorzustellen. Wir bedanken uns zudem bei all unseren Mitarbeitenden für die Treue, ihr tägliches Engagement und ihr Streben, stets das Beste zu geben“, unterstreichen die Geschäftsführer Rolf und Roland jr. Brucker.

Die Anfänge

Das Familienunternehmen Brucker in der Otterswanger Straße 1 in Pfullendorf ist seit 1973 der regionale Toyota-Händler für Neuwagen, Gebrauchtwagen und Service rund ums Auto. Antrieb für einen stetigen Ausbau des Service ist die Leidenschaft zum Automobil und zu Fahrzeugen.

Mit einer Autowaschanlage, Tankstelle und Autowerkstatt starteten Maria und Roland Brucker das Familienunternehmen. Von Beginn an stand der persönliche Kontakt zu den Kunden im Fokus. 1983 bauten sie das Autohaus am heutigen Standort in der Otterswanger Straße 1. Maria und Roland Brucker erkannten 1988 das Potenzial der aufsteigenden Automarke Toyota und werden Toyota-Vertragshändler für die Region. Nach erfolgreicher Ausbildung komplettieren Rolf und Roland jr. Brucker das Team.

1995 entstehen eine 130 Quadratmeter große Ausstellungshalle sowie zusätzliche Büro- und Lagerräume. Roland jr. und Rolf Brucker vollziehen nach umfangreichen Umbaumaßnahmen die Neueröffnung des Autohauses. Fahrzeuge werden fortan in einem 210 Quadratmeter großen Showroom präsentiert.

In der Werkstatt wird das damals modernste Achsvermessungsgerät der Region in Betrieb genommen und eine neue Direktannahme beschleunigt den Service. Regelmäßig bestätigen Leistungstests die hohe Qualität und hervorragende Leistung des Autohauses.

Wandel zum modernen Unternehmen

2013 werden die Esso-Station und der Tankshop renoviert und neu gestaltet. Traditionsbewusst und zugleich innovationsbewusst richtet das Pfullendorfer Familienunternehmen auch weiterhin den Blick nach vorne. Die Geschäftsführer Rolf und Roland jr. Brucker packen im Geschäftsalltag mit an und unterstützen das junge Team. Das Autohaus kann „mehr als Toyota“ und bietet als Mehrmarkenwerkstatt einen Reparaturservice für alle Automarken.

50 Jahre Autohaus

Das Autohaus Brucker in Pfullendorf feiert am Sonntag, 17. September, 10 bis 17 Uhr, mit einem Jubiläumsevent sein 50-jähriges Bestehen. Aktuell zählt das Unternehmen 25 Mitarbeitende.