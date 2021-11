Schwere Verletzungen hat ein Autofahrer erlitten, der am Freitagmorgen von der Landesstraße zwischen Denkingen und Echbeck abkam und frontal mit einem Baum zusammengestoßen ist, informiert die Polizei. Der Opelfahrer kam nach links von der Straße ab, fuhr in ein Waldgebiet und krachte dort wuchtig gegen einen Stamm. Er wurde durch die Kollision schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.