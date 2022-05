Auf der Landesstraße 201 von Denkingen in Richtung Rickertsreute ist am Sonntag, gegen 13 Uhr der 32-jährige Fahrer eines Mitsubishi von der Straße abgekommen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Der Fahrer hatte sich demnach recht weit zur Fahrbahnmitte hin orientiert, als ihm ein dunkler Kombi entgegengekommen ist. Als der 32-Jährige dem entgegenkommenden Auto ausweichen wollte, verlor er eigenen Angaben zufolge die Kontrolle über den Mitsubishi und kam aufgrund dessen nach links von der Fahrbahn ab. Bei dem Unfall verletzte sich der 32-Jährige leicht, er wurde durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem Mitsubishi entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro, das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Der Polizeiposten Pfullendorf hat den Unfall aufgenommen und bittet den bislang unbekannten Fahrer des dunklen Kombi darum, sich unter Tel. 07 55 2/2 01 60 zu melden.