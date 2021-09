von Sk

Auf der Landstraße 286 zwischen Jettkofen und Einhart kam es am Sonntagmorgen gegen 1 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Seat-Fahrer fuhr in Richtung Ostrach. Aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache schleuderte der Pkw von der Fahrbahn, prallt dort auf zwei Bäume, überschlug sich und blieb auf dem Fahrzeugdach in einem Maisacker liegen. Das Fahrzeug fing umgehend an zu brennen, teilt die Polizei mit. Die beiden 22-jährigen Mitfahrer konnten das brennende Auto selbstständig verlassen. Hinzueilende Ersthelfer halfen dem Fahrer beim Verlassen des Fahrzeugs.

Alle drei Insassen wurden ins Krankenhaus gebracht

Alle drei Insassen erlitten mittelschwere Verletzungen und kamen zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser. Über weitere Umweltschutzmaßnahme bzgl. eventuell verunreinigtem Erdreich durch den Brand, wird im Laufe des Sonntags entschieden. An den Rettungsmaßnahmen waren die Feuerwehr Ostrach mit vier Fahrzeugen sowie mehrere Rettungswägen, Notarzt und eine Streife des Polizeipostens Pfullendorf beteiligt.