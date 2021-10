Pfullendorf vor 4 Stunden

Ausstellung in der Galerie „Alter Löwen“ in Pfullendorf gewährt Einblicke in das Leben von James Rizzi

Nach dem großen Erfolg der James Rizzi-Ausstellung 2009 wurde jetzt eine zweite Ausstellung des New Yorker-Künstlers eröffnet. Zur Eröffnung der Ausstellung „James Rizzi – Back in Town“ in der städtischen Galerie kam Bernhard Feil, Verleger des verstorbenen Pop-Art-Künstlers, nach Pfullendorf. Er erzählt unter anderem vom spannenden Nachlass.