Die drei Pfullendorfer Apotheken beteiligen sich am bundesweiten Streiktag der Apotheker am Mittwoch, 14. Juni. „Wir werden alle drei Standorte ganztägig schließen“, erklärt der Geschäftsführer Urs Bär auf Anfrage des SÜDKURIER. Man stehe im gesamten Landkreis solidarisch zu den Kollegen, die einen Abbau der Bürokratie fordern, eine Erhöhung der Vergütung sowie auf die schwierige Beschaffung von Medikamenten hinweisen. Bär hat zum 1. Januar die Central- und Linzgau-Apotheke sowie die Apotheke am Obertor in der Linzgaustadt übernommen, die zuvor Anton Siegle und Rainer Hinger gehörte. In den vergangenen Monaten hat er bereits ein Botensystem installiert, das auch die Ortsteile bedient.

