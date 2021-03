Für die Durchführung von Corona-Schnelltests haben die Apotheker in Pfullendorf ein Testzentrum eingerichtet. Nur noch telefonischer Terminvereinbarung können sich Testwillige testen lassen.

In der Apotheke am Obertor wurde ein zentrales Testzentrum eröffnet, bestätigt Rainer Hinger von der Central Apotheke Hinger-Siegle OHG auf Anfrage des SÜDKURIER. Bekanntlich betreiben die beiden Apotheker alle drei Apotheken in Pfullendorf. Das