Seit zwei Jahren gibt es in Pfullendorf die Fachstelle für Wohnungshilfe, die Menschen hilft, denen die Obdachlosigkeit droht und die auch Vermietern Unterstützung bieten kann. „Anfangen, solange das Dach noch über dem Kopf ist“, lautet die Devise von Sozialarbeiterin Catrin Schwarzenberger und ihrem Arbeitgeber, dem Fachverband für Prävention und Rehabilitation in der Erzdiözese Freiburg, kurz AGJ.

AGJ ist seit Jahrzehnten in der Wohnungslosenhilfe aktiv

Seit mehr als drei Jahrzehnten betreut die AGJ im Kreis Sigmaringen die Wohnungslosenhilfe, deren Arbeit sich verändert hat, wie Leiter Joachim Freitag bei einem Pressegespräch im Rathaus erläuterte. Früher waren es vor allem durchziehende Obdachlose, die im Bruder-Konrad-Haus in Sigmaringen Station machten, bevor sie weiterzogen. „Diese Klientel gibt es im Prinzip nicht mehr“, machte Freitag deutlich. Heute kann der Arbeitsplatzverlust oder ein familiärer Schicksalsschlag den Verlust des Wohnraums nach sich ziehen, auch angesichts stetig steigender Mieten. Wenn einem Menschen die Obdachlosigkeit droht, ist die Kommune verpflichtet, ihm ein Dach über dem Kopf zur Verfügung zu stellen.

Pfullendorf stellt Wohncontainer als Notunterkunft für Betroffene zur Verfügung

In Pfullendorf stehen dafür aktuell zehn Wohncontainer im Bannholzerweg zur Verfügung, wobei diese Containersiedlung in den kommenden Monaten erweitert wird. „Wir müssen mit mehr Betroffenen rechnen“, sieht Bürgermeister Thomas Kugler die Unterbringung und spätere Integration von Betroffenen als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Umso wichtiger ist es nach seiner Überzeugung, durch präventive Maßnahmen zu verhindern, dass Menschen in diese missliche Lage kommen und deshalb hat sich Pfullendorf entschlossen, als dritte Kommune im Landkreis, eine AGJ-Fachstelle Wohnungslosenhilfe zu etablieren.

Durch Unterstützung der Fachstellen können Zwangsräumungen verhindert werden

In Mengen und Sigmaringen gibt es dieses Angebot schon seit mehr als einem Jahrzehnt und nach Angaben von Joachim Freitag konnte die Zahl der Zwangsräumungen seitdem um zwei Drittel reduziert werden. In Pfullendorf hält Sozialarbeiterin Schwarzenberger den Kontakt mit Bewohnern der Containersiedlung, unterstützt bei Behördengängen und wird von Betroffenen als Gesprächspartnerin auf Augenhöhe akzeptiert. „Manche scheuen einfach den Gang zum Rathaus, um nach Unterstützung zu fragen“, weiß Hauptamtsleiter Simon Klaiber. Seine guten Erfahrungen mit der AGJ-Fachstelle an seiner früheren Wirkungsstätte Sigmaringen überzeugte den Gemeinderat, dieses Angebot auch in Pfullendorf zu etablieren.

Vereinbarungen mit Vermietern sind ein wichtiges Unterstützungsangebot

Das Ordnungsamt wird übrigens von den Gerichtsvollziehern über bevorstehende Zwangsräumungen informiert, um darauf vorbereitet zu sein, Betroffenen im Bedarfsfall eine Unterkunft für maximal sechs Monate bereit zu stellen. Nach Angaben von Amtsleiter Manuel Oberdorfer gibt es jährlich etwa 20 solcher Kontaktaufnahmen, wobei im Vorfeld manchmal Vereinbarungen mit Vermietern getroffen und die Zwangsräumung abgewendet werden könne, wie Hauptamtschef Klaiber ergänzt.