Eine Ahnung, warum der Ausbau der erneuerbaren Energien so langsam vorankommt, erhielten 20 Zuhörer bei der Sitzung des Ortschaftsrates Denkingen am Dienstagabend im Foyer der Andelsbach-Halle beim einstündigen Sachvortrag von Bürgermeister Thomas Kugler, der als Vorsitzender des Regionalverbandes Bodensee-Oberschwaben auch die gesamte Gebietskulisse im Blick hat. Der Referent zeigte die enorme Vielfalt all der Behörden, Gesetze und Vorgaben auf, die beim Bau von Photovoltaikanlagen und Windrädern im deutschen und europäischen Paragrafendschungel zwischen Ökonomie, Umwelt- und Naturschutz und Bürgerrechten zu beachten sind.

Anfragen potenzieller Investoren für PV-Anlagen

Seit dem Signal der Bundesregierung, den Ausbau der erneuerbaren Energien zu beschleunigen, wird nach Angaben von Kugler die Stadt Pfullendorf mit Anfragen potenzieller Investoren überhäuft.“ Auch in Denkingen waren Glücksritter unterwegs“, ergänzte Ortsvorsteher Karl Abt. Aus der Ortschaft gibt es zwei konkrete Anfragen wegen dem Bau von Freiflächenphotovoltaikanlagen, wobei alle Offerten von der Verwaltung abgelehnt wurden. Denn die Bauherren in spe müssen sich noch gedulden, denn erst müssen die Planungen von Land, Regionalverband, Verwaltungsgemeinschaft und Kommune erstellt und dann integriert werden.

Unterschiedliche Zielvorgaben von Land und Bund

Die Schwierigkeiten beginnen schon bei der Zielvorstellung von Bund und Land, die bekanntlich zwei Prozent der Fläche für erneuerbare Energien ausweisen wollen. Berlin will davon 1,8 Prozent für Windräder reservieren, sodass für Solar nur noch 0,2 Prozent verbleiben würden. Das Land beharrt auf seinen zwei Prozent für Windräder und plant nach Angaben von Kugler den Zielkorridor auf 2,8 bis 3,0 Prozent zu erweitern, um auch dem PV-Ausbau Platz zu verschaffen. Diese Drei-Prozent-Vorgabe bedeutet für Pfullendorf mit seinen 9000 Hektar Gemarkungsfläche, dass man 270 Hektar für den Ausbau der Erneuerbaren ausweisen muss. Dabei gibt es viele Tabuflächen, wie Naturschutzgebiete oder Wasserschutzgebiete der Kategorie 1 und 2.

Verwaltungsverband will nur sichere Flächen ausweisen

Der Verwaltungsverband Pfullendorf, zu dem auch Wald, Illmensee und Herdwangen-Schönach gehören, will deshalb nur sichere Flächen ausweisen, wie Thomas Kugler erklärte, wobei man beachten müsse, dass landwirtschaftlich wertvolle Flächen erhalten bleiben. In Pfullendorf hat man das Problem, dass 94 Prozent aller Böden dieselbe Qualität haben. In Denkingen ist das Areal oberhalb des Naturschutzgebietes als PV-fähig identifiziert, dazu fast alle Flächen rund Straß, Hilpensberg und Langgassen. Da für den Bau von PV-Anlagen ein Bebauungsplan benötigt wird, dessen Erstellung mindestens ein Jahr dauert, rechnet Thomas Kugler damit, dass man sich Ende 2023 über konkrete Projekte unterhalten kann. Bis dahin werden alle PV-Anfragen gesammelt, wobei später nicht nach dem Windhundverfahren entschieden wird.

Noch keine Gerichtsentscheidung über vier strittige Windräder

Noch keine Entscheidung gibt es nach Angaben des Rathauschefs auch über die anhängige Klage vor dem Verwaltungsgericht gegen den Bau von vier Windrädern im Spitalwald Überlingen, oberhalb von Hilpensberg. Kugler mutmaßt, dass eine Genehmigung durchaus möglich sei. Ein Grund könnte die veränderte Landespolitik bezüglich des Milans sein.

Wenn in Pfullendorf Windräder errichtet werden sollten, dann sind die Standorte höchstwahrscheinlich auf der Gemarkung Denkingen. In Hilpensberg sind seit 2017 schon drei Anlagen in Betrieb. Bild: Rainer Jäckle | Bild: Jäckle, Reiner

Der einstige „K.o.-Vogel“, wie der Bürgermeister formulierte, habe seinen Schrecken verloren. Bekanntlich wurde in der Vergangenheit jedes Windkraftprojekt ad acta gelegt, wenn eine der streng geschützte Greifvogel durch die 160 bis 200 Meter hohen Anlagen gefährdet wäre. Nun hat das Land den Einzelschutz für den Milan zugunsten des Populationsschutzes aufgehoben. Und da das Gebiet Hilpensberg die deutschlandweit zweitgrößte Milandichte aufweist, ist das Gefährdungspotenzial für die Population nicht gegeben. Als „Alibi“ bezeichnete Kugler dabei die vielgepriesene Abschalttechnik, wonach durch Kameras anfliegende Vögel entdeckt und Windräder dann vorübergehend abgeschaltet werden. Unklar sind auch die Abstandsregelungen der Anlagen zu Wohnhäusern, wobei Kugler bis Ende 2023 vom Land entsprechende Handlungsempfehlungen erwartet.

Investoren werden von Regionalverband Bodensee-Oberschwaben kontaktiert

Rechtlich handelt es sich bei Windrädern um privilegierte Bauvorhaben, für die es keinen Bebauungsplan braucht. Dennoch will der Regionalverband geeignete Flächen ausweisen, wobei man keine Verhinderungsplanung betreiben darf. Der Verband will deshalb alle potenziellen Investoren kontaktieren, um mehr Planungssicherheit zu gewinnen. Die Frage eines Denkinger Bürgers, ob die Stadt nochmals in den Windradbau einsteigen werden, beantwortete Kugler mit „Nein“. Bekanntlich hatten die Stadtwerke vor acht Jahren mit der Firma Escad eine GmbH gegründet, Windmessungen im „Malaienwald“ durchgeführt, und sich dann wegen des Rotmilans von den Windradplänen verabschiedet.