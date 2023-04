In der Geberit-Arena wird am Sonntag, 7. Mai ab 15 Uhr American-Football statt Fußball zu sehen sein, wie Andreas Walk, einer der Mitorganisatoren der Veranstaltung, ankündigt. In einem Vorbereitungsspiel treffen die ifm-Razorbacks auf die Scorpionsdie aus Stuttgart.

Razorbacks gegen Scorpions – das rufe bei den Fans der Razorbacks gemischte Gefühle hervor, heißt es in der Pressemitteilung. 2018 scheiterten die Oberschwaben in der Relegation gegen die Stuttgarter. In der Saison 2021 konnten die Razorbacks jedoch beide Spiele gegen das Team aus der Landeshauptstadt für sich entscheiden.

Jetzt kommt es zum erneuten Aufeinandertreffen. Dass das Spiel nicht im TSB-Stadion stattfinden kann, ist dabei für die Verantwortlichen laut Pressemitteilung kein Hindernis. Nach den sehr guten Erfahrungen im Jahr 2019 mit über 3000 Zuschauern habe es sich angeboten, auch 2023 das Vorbereitungsspiel in der Geberit-Arena zu veranstalten. „Wir haben sehr viele Fans, die seit Jahren aus dem Umkreis von Pfullendorf zu unseren Heimspielen nach Weingarten gekommen sind und uns unterstützt haben“, wird Abteilungsleiter Frank Kienzle zitiert. Mit dem Spiel wolle man sich jetzt auch bei genau diesen Fans bedanken. Persönlicher Dank gelte Andreas Walk als Vize-Präsident des Fördervereins der ifm-Razorbacks, der die Organisation vor Ort übernommen hat.

Die Razorbacks veranstalten einen Spieltag mit Rahmenprogramm. Neben einem Kids-Bereich werden die „US Cars und Bikes“ ihre Fahrzeuge zeigen. Es gibt ein kleines Konzert der Stadtmusik und es werden drei Fallschirmspringer der Bundeswehr den Ball zum Kickoff ins Stadion bringen. Während des Spiels sorgen die Stars Cheerleader Ravensburg für Stimmung und das Kommentatoren-Duo Bernd Fischer und Marcus Haider übernimmt die fachliche Erklärung des Spielgeschehens.

Tickets gibt es unter https://ifm-razorbacks.de/tickets oder bei der Sparkasse Pfullendorf im Vorverkauf. Ein Teil der Einnahmen wird an das Bundeswehr-Sozialwerk und an die Jugend des SC Pfullendorf gespendet.