Wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt der Polizeiposten Pfullendorf gegen einen 33-Jährigen, der am frühen Donnerstagmorgen gegen 4 Uhr im Litzelbacher Weg einen Verkehrsunfall verursacht hat, teilt die Polizei mit. Nach aktuellem Kenntnisstand verlor der Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, überschlug sich mit diesem und zog sich schwere Verletzungen zu. Nachdem er sich selbstständig aus dem Toyota, der auf dem Dach lag, befreien konnte, verließ der Mann den Ort. Erst rund eine Stunde später meldete sich der 33-Jährige auf dem Polizeiposten Pfullendorf, wobei die Beamten schnell feststellten, dass der Unfallverursacher deutlich alkoholisiert war. Weil Alkoholvortest knapp 1,9 Promille ergab, musste er die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Aufgrund seiner erlittenen Verletzungen wurde er zudem ärztlich behandelt. Den Toyota-Fahrer erwarten nun strafrechtliche Konsequenzen, an seinem Fahrzeug, das abgeschleppt werden musste, entstand derweil ein Schaden in Höhe von rund 11000 Euro.