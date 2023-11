Ostrach – Alle Jahre wieder tauchen Kunden und Besucher bei der Adventsausstellung von Stangen Schmid in Ostrach in ein bezauberndes Advents- und Weihnachtswunderland ein. Die Ausstellung wird am Samstag, 4. November, 10¦bis 18 Uhr, und am verkaufsoffenen Sonntag, 5. November, 13¦bis 18 Uhr, eröffnet und dauert bis 30. Dezember. Für die stimmungsvolle Verwandlung in ein Weihnachtswunderland ist das Geschäft daher am heutigen Freitag geschlossen.

Frühzeitig gestalten

Noch sind es sieben Wochen bis Weihnachten. Doch wer sein Heim frühzeitig mit schönen Dingen heimelig und gemütlich gestaltet, kann diese stimmungsvolle Jahreszeit länger genießen. Lichterhäuser und weihnachtliche Keramik aus dänischer Manufaktur und über 50 Wohnraumdüfte von Lampe Berger schaffen wohlige Atmosphäre. Eine „brandsichere Sache“ sind die hochwertigen elektrischen LED-Kerzen für außen und innen von Uyuni. Handgefertigte durchgefärbte Mosaikkerzen bezaubern durch ihr Abbrennverhalten und ihre Farben. Das Team von Stangen Schmid berät gerne bei der Auswahl an vielfältigen saisonalen Dekorationsartikeln und Geschenkideen.

Weihnachtsleckereien

Maxi und Lisa kreieren kleine Weihnachtsleckereien „auf die Hand“ und eine Auswahl an Bruchschokolade. „Fräulein Schmid“ präsentiert ihre personalisierten Weihnachtsmänner. Auch von Gourmet Berner und Deligreece, hochwertige Köstlichkeiten aus Griechenland, gibt es eine Auswahl an „Probiererle“. Pizzolato Rosé-Sekt ist nicht nur aufgrund seines edlen Flaschendesign ein schönes Geschenk, sondern auch wegen seines fruchtig-harmonisches Aromas in Bio-Qualität. Roter, weißer Glühwein und Punsch runden die vorweihnachtliche Stimmung ab. In der kälteren Jahreszeit kommt die Winterkollektion aus Bio-Baumwolle und recycelter Baumwolle mit kuscheligen Schals, Jacken, Hosen, Kleidern, Röcken, Mützen, Ponchos und Pullovern von Knit Factory gerade richtig. Winterliche Schnittblumensträuße binden Sabine Schmid und ihre Mitarbeiter gerne individuell für den jeweiligen Anlass.

Trend Wintergrillen

Das Grillen im Winter hat sich zu einem richtigen Trend entwickelt und so präsentiert Stangen Schmid in der Grillausstellung Grills der Marken Outdoorchef, Kamado, Masterbuilt und Ofyr. Grillmeister und Grillseminarleiter Oli und ein Grillmeister von Kamado führen vielfältige Grillinspirationen vor. Bereits jetzt können Grillkurse für 2024 gebucht werden.

Im benachbarten Restaurant „Schmid’s Auszeit“ werden die Gäste am Samstag ab 17 Uhr und Sonntag ab 11.30 Uhr mit vielen regionalen und saisonalen Köstlichkeiten verwöhnt. Gerade erst wurde das Restaurant vom kulinarischen Reiseführer „Gusto 2024“ ausgezeichnet und unter die besten Restaurants und Gasthäuser aufgenommen und für die Verwendung von regionalen Produkten höchster Qualität als „Schmeck den Süden Baden-Württemberg“ – Gastronomiebetrieb gekürt.

Mit Fasssaunen, Whirlpools und beheizbaren Badezubern in verschiedenen Größen wird die kalte Jahreszeit zur Verwöhn- und Wellnesszeit. Weiterhin bietet Stangen Schmid auf der weitläufigen Außenanlage alles rund um die Gartengestaltung und die Gestaltung mit Holz im Garten an, von Palisaden bis hin zu Gartenhäusern. Weiterhin hat Stangen Schmid auch Pfähle, Stangen und Tuffstein im Angebot, wie Charly Schmid betont. Für Kinder ist während der Adventsausstellung eine Malecke eingerichtet.