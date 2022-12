Ostrach – Bei Stangen Schmid in Ostrach kann man am Samstag, 17. November, von 10 bis 20 Uhr viel entdecken und erleben. Die Weihnachtsausstellung im Fachmarkt für Holz-, Garten- und Dekoartikel läuft bereits seit dem ersten Novemberwochenende. Nun wird noch eine Schippe draufgepackt. Alle Weihnachtsartikel sollen bis zum Fest ein neues Zuhause gefunden haben. Daher locken auf typische Weihnachtsartikel satte 30 Prozent Rabatt. „Wir sind auf alle Fälle in Weihnachtsstimmung“, unterstreichen Charly und Sabine Schmid mit Karo Schmid-Hartusch. Damit alle Mitarbeitenden zwischen den Kunden gut erkennbar sind, tragen sie am Samstag übrigens Weihnachtspullover.

Im großen Außenzelt im Garten finden sich dekorative und florale Geschenkideen. Ein tolles Geschenk sind auch besondere weihnachtliche Blumensträuße. Neueste Düfte von Lampe Berger und feuersichere Elektrokerzen von Uyuni für drinnen und draußen schaffen Geborgenheit in der dunklen Jahreszeit. „Trendige Strickmode mit Schals, Jacken und Ponchos der niederländischen Strick Manufaktur Knit Factory überzeugen durch einen angenehmen Tragekomfort“, sagt Sabine Schmid.

Wer noch keine Zeit gefunden hat, selbst zu backen, kann auf die Weihnachtsplätzchen, Weihnachtsmänner, Schokolade aus Handarbeit der Manufaktur „Fräulein Schmid“ zurückgreifen. Alles wird von der Konditorin Lisa Schmid in liebevoller Handarbeit hergestellt.

Stilvoll und mit schlichter Eleganz bezaubern die Licht-Häuser, Wohnaccessoires und Porzellanwaren der Firma „räder“. Exklusiv sind auch die Wohnaccessoires der Wohnmanufaktur Grünberger mit vielen Holzdekorationselementen.

Für das leibliche Wohl sorgt Grillmeister Maxi Schmid. Er brät die beliebten Rinder-Pattys für die Burger frisch über dem offenen Feuer und ab 14 Uhr Pute vom Grill zum Verkosten. Der „Heiße Hirsch“ in Rot und Weiß sowie Punsch wärmen von Innen. Staut sich der Andrang an der Grillstation, können die Gäste die Wartezeit für einen gemütlichen Bummel durch die Weihnachtsausstellung nutzen. Apropos Grillen: „Ab sofort sind die Grillkurse für das Jahr 2023 buchbar. Gutscheine dafür werden gerne verschenkt“, so Charly Schmid.

Wunderbar lässt sich ein Bummel über den Weihnachtstreff mit einem Besuch im Restaurant „Schmid’s Auszeit“ verbinden. Hier verwöhnt das Team um Küchenchefin Sabine Schmid und Karo Schmid-Hartusch die Gäste ab 17.30¦Uhr. Noch eine Geschenkidee: „Am 31.¦Dezember bieten wir ein tolles Silvester-Menü inklusive einem Glas Sekt um Mitternacht an, es gibt Feuerwerk und Musik.“

Ein besonderes „Schmankerl“ beim Weihnachtstreff ist das Gewinnspiel mit Gutscheinen über 100 € und 75 € für einen Einkauf bei Stangen-Schmid und 50 € bei Schmid’s Auszeit.

Grillkurse 2023