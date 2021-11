Ostrach (sah) Das Team von Stangen Schmid, dem Fachmarkt für Garten, Haus und Ambiente in der Heiligenberger Straße 16 in Ostrach, feiert am Samstag, 6. November, von

10 bis 18 Uhr und Sonntag,

7. November, von 13 bis 18 Uhr, die Eröffnung der Adventsausstellung. Das Tragen einer medizinischen Mund-Nasenbedeckung ist auf dem ganzen Eventgelände verpflichtend. Wer die Adventsausstellung in Vorjahren bei heißem Glühwein, Punsch, frischgebackenen Waffeln, Kaffee und Kuchen genossen hat, braucht nicht zu verzagen, sondern kommt auch dieses Jahr auf seine Kosten. Allerdings werden Speisen und Getränke aufgrund der aktuellen Corona-Vorgaben im Restaurant „Schmid’s Auszeit“ serviert, das in direkter Nachbarschaft liegt.

„Wir sind echt froh, dass wir wieder etwas machen können,“ unterstreichen Charly und Sabine Schmid. Im Weihnachtszelt bietet Stangen Schmid satte Rabatte von 50 Prozent auf gelb gekennzeichnete Waren. Um alles für die große Ausstellung vorzubereiten, ist das Geschäft am Donnerstag, 4. November, und Freitag, 5. November, geschlossen.

Bei den Dekorationsideen stehen in diesem Winter vor allem Holzartikel auf der Beliebtheitsskala ganz oben sowie die Farben Curry und Gold. Täuschend echt sind die In- und Outdoorkerzen aus Echtwachs mit flackernder LED-Flamme in warmem Farbton. „Die feuersicheren Elektrokerzen werden sehr gerne als Geschenk für ältere Menschen gekauft“, berichtet Sabine Schmid. Ein absoluter Dekotrend ist derzeit die Gestaltung alter Möbel, Polster, Fliesen oder Fußböden mit umweltfreundlicher Kreidefarbe auf Wasserbasis. „In der Vintage Paint ist keine Chemie drin“, verspricht Sabine Schmid. Die Kreidefarbe in vielen Farbtönen haftet auf jedem Untergrund, kann mit Pinsel und Farbrolle aufgetragen werden und sorgt für den angesagten und individuellen Einrichtungsstil „Shabby-Chic“.

Die hochwertigen Strickwaren aus niederländischen Strick-Manufaktur „Knit Factory“ hat Sabine Schmid vorausschauend für die kalte Jahreszeit aufgestockt, Schals mit praktischer Schlaufe, Pullis, Strickjacken und Ponchos in Onesize Größe sorgen für Kuschelmomente, ebenso wie die echten Rentierfelle aus Lappland. Vielseitig einsetzbar sind die aus 70 Prozent recycelten Plastikstreifen handgeflochtenen Taschen von „handed by“.

Süßes von „Fräulein Schmid“

Hinter der neuen Marke „Fräulein Schmid“ steht Lisa-Marie Schmid, die Tochter von Sabine und Charly Schmid. Die Konditorin bietet unter dieser Marke handgefertigtes Gebäck an, Pralinen, besondere Thementorten, Marzipanfiguren und personalisierte Weihnachtsmänner aus hochwertiger belgischer Schokolade. Der Verkauf erfolgt über Schmid’s Auszeit und im Ladengeschäft.

Bereits am Wochenende können Kunden ihren Christbaum reservieren. „Es sind regionale Nordmänner. Ich lege sehr viel Wert auf Bäume aus der Gegend“, unterstreicht Charly Schmid. Wer bei seinen Einkäufen momentan etwas vorsichtig ist, kann bequem vom heimischen Sofa aus im Online-Shop von Stangen-Schmid und Schmid’s Auszeit bummeln und einkaufen.