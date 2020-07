Ewald Restle, Organisator des Brassfestivals im Seepark, lässt sich wahrlich nicht unterkriegen. Coronabedingt musste er das für Juni geplante Mega-Event absagen, hatte für September schon einen Ausweichtermin, den er auch canceln musste. Jetzt hat sich der Macher ein neues Konzept überlegt: „Die Musikprob Brassweek findet vom 4. bis 13. September mit Konzerten im Seepark an acht Tagen statt.“ Je Konzerttag dürfen höchstens 500 Besucher auf das Festivalgelände, wobei Restle ein tolles Bühnenprogramm verspricht: „Alles, was Rang und Namen hat, wird in Pfullendorf auftreten.“

Viele hochkarätige Bands aus der Brass-Szene dabei

Zugesagt haben „Die Fäaschtbänkler“, „Vierablech“, „Innsbrucker Böhmische,“ „Blechhauf´n“ mit Christoph Moschberger, „Dizzy Boyz“ aus Polen, „Soulkitchen“ und „James Last Revival Orchestra“ aus Holland. Die Konzerte beginnen jeweils um 17 beziehungsweise 18 Uhr und enden um 22 oder 23 Uhr.

Zwei Tickets-Packages können gekauft werden

Es gibt Tickets-Packages für 4. bis 7. September und für 10. bis 13. September. Tickets können sich diejenigen kaufen, die ein Ticket aus 2020 gekauft haben und dieses umschreiben lassen und die über den Shop ein Festivalticket erworben haben.