von Robert Reschke

Nach der Corona-Pandemie und manchem Verdruss der letzten Fasnetssaison, will der Brauchtumsverein Aach-Linz nun einen Neuanfang wagen. „Wir wollen unsere Fasnet umgestalten und neu aufrollen“, eröffnete die Vorsitzende Verena Fitz die Hauptversammlung im Schützenhaus von Aach-Linz. Die hauptsächlichen Änderungen betreffen dabei den Fasnetssonntag, während das übrige Brauchtumsgeschehen nur wenig verändert werden soll.

Der Fasnetsumzug wird abgespeckt

Der Fasnetsumzug soll dazu wesentlich kleiner ausfallen wie in der Vergangenheit. Geplant sind demzufolge für das kommende Jahr nur noch 22 Gruppen, sodass mit rund 1500 Narren zu rechnen ist. In den Vorjahren waren es 2800. Auch der Umzugsweg wird variiert und dadurch auch etwas kürzer. Die Aufstellung erfolgt in der Blumenstraße und führt in Richtung Rathaus und endet dann bei der Schlossgartenhalle.

Festareal wird eingezäunt

Hier erwartet das närrische Volk die nächste Änderung. Das gesamte Areal um die Schlossgartenhalle wird abgegrenzt. Die Security wird den Einlass zur Halle und zum Festzelt, das hinter der Halle platziert wird, kontrollieren und gegebenenfalls begrenzen. Neben der Halle werden die Motorradfreunde Aach-Linz ein weiteres kleines Zelt betreiben. Für Besucher, die es gerne etwas weniger umtriebig haben wollen, gibt es als zusätzliche Verweilmöglichkeit den Vereinsraum in der Halle.

Rangeleien und fehlende Bewirtungsmöglichkeiten

Der Anlass für die Änderungen ist vielschichtig. Eine der Hauptgründe waren die zum Teil ausufernden Geschehnisse in den vergangenen Jahren. So musste 2021 das Festgeschehen nach dem Umzug wegen mehrerer Rangeleien vorzeitig abgebrochen werden. Der Vorstand setzt nun darauf, das Fasnetstreiben durch den eingezäunten Bereich besser unter Kontrolle zu kriegen. Ein weiterer Grund für die Neugestaltung ist auch der Wegfall von Bewirtungsmöglichkeiten im Ort. So stehen die Gaststätte Adler sowie das Pfarrheim nicht mehr zur Verfügung.

Festgeschehen war wenig zu kontrollieren

Auch finanziell erhofft sich der Verein daraus Vorteile zu ziehen. Durch den eingegrenzten Bereich wird der gesamte Aufwand, zum Beispiel für die Straßensperrung und auch für die Security, geringer. In der Vergangenheit verlagerte sich das Festgeschehen teils über den ganzen Ort und war somit schwierig zu kontrollieren. Eine weitere Änderung gibt es auch bei der Verköstigung am Samstag vor dem Funken. War diese bisher für die Umzugsbeteiligten immer kostenlos, wird dies nun geändert. Gegen eine Eintrittsgebühr können die Gäste in der Halle das Dargebotene genießen. Zudem sind auch alle Gäste willkommen. Auch die Fasnetsmesse am Sonntag wird wieder ins Leben gerufen. Die gesamte Vorstandschaft sei sich darüber im Klaren, dass diese vorgenommenen Veränderungen am Fasnetssonntag ein Versuch ist, erläuterte Verena Fitz. Sollten sich manche Dinge nicht bewähren, würden entsprechenden Änderungen natürlich vorgenommen werden.

Ehrung für Helmut Benkler

Ein erfreulicher Punkt war die Ehrung durch Sebastian Hall. Er konnte Helmut Benkler für seine 25-jährige Tätigkeit als Knecht Ruprecht auszeichnen. Daneben war er als langjähriger Bajazz und als stellvertretender Vorsitzender tätig. Nach der Bekanntgabe, dass Nikolausbesuche und Funken-Abrennen wieder stattfinden werden, endete die Versammlung mit dem gemeinsam gesungenen Narrenmarsch.

Helmut Benkler (links) wurde für seine langjährige Tätigkeit als Knecht Ruprecht von Sebastian Hall geehrt. | Bild: Robert Reschke