Zwei Engel sind es, die den „Pfullendorfer Adventszauber„ jedes Jahr zu einem himmlischen Erlebnis machen. Zum einen der Himmelsbote, der vom Kirchturm der Pfarrkirche St. Jakob „herabsteigt“, um den Besuchern seine Aufwartung zu machen. Zum anderen die vergoldete, von Kunstschmied Peter Klink gestaltete Engelsstatue, die nach dem Engelabstieg immer wieder neu an Menschen verliehen wird, die sich in herausragender Weise für das Gemeinwohl engagieren. Im Jahr 2007 wurde dieser Preis erstmals verliehen, nun werden eine Person oder eine Gruppe gesucht, die am Samstag, 7. Dezember, der nunmehr zwölfte Pfullendorfer Engel sein wird.

Helfer sind oft bescheiden

Im vergangenen Jahr waren es die Mitglieder des Betreuungskreises, der sich ehrenamtlich für die Bewohner des spitälischen Alten- und Pflegeheims engagiert, die sich über die Auszeichnung freuen durften. Ob Vesperkirche oder Feuerwehr – der Engel ging immer an Menschen, die sich für andere engagiert und eingesetzt hatten. Das müssen nicht immer spektakuläre Aktionen sein. Viele Helfer wirken im Verborgenen und halten sich im Hintergrund.

Nach dem ersten Aufruf im Oktober im SÜDKURIER sind in der Redaktion bisher einige Vorschläge eingegangen. Weil es gerne mehr sein dürfen, sind alle dazu aufgerufen, sich Gedanken zu machen, wer aus dem Bekanntenkreis für diese besondere Auszeichnung vorgeschlagen werden könnte. Namensvorschläge können noch bis kommenden Donnerstag, 21. November, bei der SÜDKURIER-Redaktion Pfullendorf (Hauptstraße 47, 88630 Pfullendorf) schriftlich abgegeben, gefaxt (0 75 52/92 29 62 90) oder gemailt (pfullendorf.redaktion@suedkurier.de) werden. Vorschläge können auch an Hauptamtsleiter Simon Klaiber bei der Stadtverwaltung (Fax. 0 75 52/25 10 09) oder den Vorsitzenden der Wirtschaftsinitiative Pfullendorf (WIP), Marco Schiedt (info@rechtsanwalt-schiedt.de), abgegeben werden.

Der Vorschlag sollte eine kurze Begründung beinhalten. Eine Jury, bestehend aus jeweils einem Vertreter von Stadt, WIP und SÜDKURIER, ermittelt den Gewinner.