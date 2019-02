Nachdem das Baugebiet "Hohkreuzerlänge II" nun weitestgehend bebaut ist, soll es in Sachen Neidlingstraße mit dem zweiten Bauabschnitt vorangehen. Die Anwohner erhalten dieser Tage ein Schreiben von der Stadtverwaltung, in dem sie über das Vorhaben informiert werden. Wie Wolfgang Braunschweig vom Tiefbauamt der Stadt auf Anfrage des SÜDKURIER mitteilte, sollen die Bauarbeiten auf dem 235 Meter langen Teilstück zwischen dem Mini-Kreisverkehr und dem Familienzentrum am Neidling nach der Fasnacht beginnen.

Verzögerungen durch gute Baukonjunktur

Mit der Planung des zweiten Bauabschnitts war das Ingenieurbüro Fassnacht aus Bad Wurzach beauftragt worden. Für den Verkehr ist eine Fahrbahnbreite von 5,5 Metern vorgesehen sowie ein 2,5 Meter breiter Rad- und Gehweg, der durch einen 1,2 Meter breiten Grünweg von der Straße abgetrennt wird. Auf der linken Seite führt ein 1,5 Meter breiter Gehweg in Richtung Familienzentrum. Der Gemeinderat hatte bereits im Mai 2018 die Straßenbau- und Erdarbeiten für rund 461 000 Euro an die Firma Strobel vergeben. Die Arbeiten sollten eigentlich noch im selben Jahr beginnen und Ende April 2019 abgeschlossen sein. Die Verzögerung sei der boomenden Baukonjunktur und damit zusammenhängenden Kapazitätsengpässen bei der Straßenbaufirma geschuldet, erklärte Braunschweig.

Behelfsmäßige Zu- und Ausfahrten für Anwohner

Der Autoverkehr von der Einmündung Martin-Schneller-Straße bis zum Mini-Kreisverkehr wird über die Strittmatter Straße zum Langäcker umgeleitet. Die neu entstandenen Anwohnerstraßen Josef-Schreck-, Johann-Schupp-, Josef-Groner- und Gisela-Franke-Weg führen auf die Neidlingstraße. Doch sobald die aufgebaggert ist, können Fahrzeuge das Wohngebiet "Hohkreuzerlänge II" nicht mehr über diese sogenannten Stichstraßen verlassen. Es werden daher zwei behelfsmäßige, gekieste Zu- und Ausfahrten eingerichtet. Über sogenannte Baustraßen – dazu werden die Fußgängerwege verbreitert – wird der Anwohnerverkehr zum einen über den Bereich Familienzentrum/Langäcker und zum anderen über die "Hohkreuzerlänge I" abgeleitet.