Bei regenerischem Wetter war die Gruppe, die sich am Freitag an der örtlichen Demo zum globalen Klimastreik beteiligt hat, mit rund 50 Teilnehmern relativ überschaubar. Dennoch verschafften sich die Klimaschützer mit „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr unser Klima klaut“-Rufen bei den wenigen Passanten Gehör.

Zum Protest aufgerufen hatten die Schülergruppe Fridays for Future Pfullendorf des Staufer-Gymnasiums und die Ortsgruppe des BUND. „Bravo, dass ihr euch traut. Es ist wichtig, dass sich etwas bewegt und verändert“, bedankte sich die Grünen-Landtagsabgeordnete Andrea Bogner-Unden bei den Jugendlichen. Auf dem Marktplatz, auf dem die Demo endete, kritisierte Anna Waibel vom BUND den Bau des Großstalls in Hahnennest, da der Methanausstoß von Kühen dem Klima schade. Außerdem fördere Massentierhaltung das Entstehen multiresistenter Keime.

„Viele haben den Brief als Verbot ausgelegt“

„Es ist schade und eine Schande, dass heute nicht mehr Leute in Pfullendorf demonstrieren“, bedauerte Umweltschützerin Viola Hauser am Rand der Veranstaltung. Bei der ersten Fridays-for-Future-Kundgebung im September waren es rund 120 Teilnehmer gewesen. Ein Elternbrief der Schulleiterin vor wenigen Tagen habe viele Gymnasiasten verunsichert, sagte Adrian Maier. Darin wurde das unerlaubte Verlassen des Schulgeländes thematisiert. „Viele haben den Brief als Verbot ausgelegt“, so der 13-Jährige. In dem Schreiben schloss sich Rektorin Anette Ebinger ihren Kollegen in Tübingen an. „Die Demonstrationen entheben die Schülerinnen und Schüler nicht von der Schulbesuchspflicht“, heißt es. Wer dem Unterricht fernbleibe, um zu demonstrieren, fehle unentschuldigt.

Die Schulleitungen regen an, dass die Schüler ihre Streiks in die Freizeit verlegen. Diese Konsequenz wird tatsächlich gezogen: „Die nächste Demo findet nachmittags statt“, kündigte Adrian an. Was er und seine Klimaschutz-Mitstreiter schnell ändern wollen: „Keine Einweg-Plastikbecher mehr an unserer Schule! Den Verzicht auf Einweg-Becher haben wir schon vor den Sommerferien gefordert, umgesetzt wurde das bisher leider noch nicht!“