von Günther G. Töpfer

Wegen gefährlicher Körperverletzung sind ein 22-jähriger und ein 28-jähriger Mann vor dem Amtsgericht Sigmaringen unter Vorsitz von Richterin Elisabetta Carbotta angeklagt, die sich am 24. Juli 2017 in der Pfullendorfer Altstadt mit einem Anwohner eine blutige Auseinandersetzung geliefert haben. Zunächst sollte auch der Anwohner auf der Anklagebank sitzen, doch das Verfahren gegen ihn wurde abgetrennt, weil er auch Nebenkläger in dem Verfahren ist.

Aus der Anklage geht hervor, dass die beiden Männer gegen 3 Uhr morgens mit einem Begleiter auf dem Weg von einer Bar in die nächste Bar waren. Zu dieser frühen Stunde waren sie offensichtlich nicht zu überhören, weshalb es in einer kleinen Gasse in der Altstadt zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung mit einer Anwohnerin (45 Jahre) und deren Ehemann kam, die jedoch heftig eskalierte, als die 45-Jährige einen Topf Wasser aus dem Fenster schüttete.

Schläge mit dem Kochtopf

Der Inhalt des Kochtopfs traf einen der Männer (22 Jahre), der darauf hin mehrmals mit der Schulter gegen die Haustür des Eigenheims der Eheleute rannte, die dabei aufbrach. Als der 22-Jährige dann kurz das Erdgeschoss betrat, soll der Hausherr ihn mit einem Kochtopf auf den Kopf geschlagen haben. Der 22-Jährige berichtete dem Gericht, dass er im Zuge der verbalen Auseinandersetzung mit der Ehefrau des Hausherrn plötzlich etwas „Warmes“ auf dem Kopf bekommen habe und er bestätigte auch, dass er gegen die Haustür gerannt sei, die dabei kaputt- und aufgegangen sei. Den Hausherrn habe er bei der Begegnung im Erdgeschoss weggeschubst, dieser sei dabei nach hinten gegen eine Glastür gefallen. Dann habe er das Haus verlassen, der Hausherr habe ihn mit dem Kochtopf verfolgt und damit ins Gesicht und noch ein paar Mal auf den Kopf geschlagen. Davon sei ihm regelrecht „schwummrig“ geworden und er habe eine Narbe im Gesicht davongetragen. Darüber hinaus habe man später am kleinen Finger an seiner rechten Hand eine Sehne operieren und nähen müssen.

22-Jähriger soll Anwohner massiv bedroht haben

Die Schlägerei fand ihre Fortsetzung nur wenige Meter weiter in einer kleinen Seitengasse. Die 45-Jährige berichtete dem Gericht, dass der 22-Jährige an oder auf ihrem Mann gekniet habe und ihn dabei mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen habe. Der 28-jährige Mitangeklagte habe sein Knie so stark an den Hals ihres Mannes gepresst, dass der nur noch geröchelt habe. Als sie zu ihrem Mann wollte, sei sie auf das Übelste beschimpft worden und vom 22-Jährigen mit den Worten bedroht worden: „Jetzt seid ihr dran. Ein Anruf genügt und es kommen 100 Mann mit Motorrädern.“ Dann seien die von ihr alarmierten Nachbarn zur Hilfe gekommen und hätten ihren Mann beschützt, bis die zwei Mal alarmierte Polizei gekommen sei.

Auf die Frage eines Verteidigers der Angeklagten, warum sie das Wasser aus dem Fenster geschüttet habe, erklärte die 45-Jährige: „Wir standen noch am Fenster und ich hatte gehofft, dass die drei Männer einfach weitergehen, aber unterschwellig hatte ich ein Gefühl der Bedrohung, was uns auch immer wieder angekündigt worden war. Der 28-Jährige hatte etwas in der Hand. Als er damit zur Tür ging, bin ich in Panik geraten und habe das Wasser ausgeschüttet. Ich habe einfach aus Angst überreagiert.“

Widersprüchliche Aussagen

Die Aussagen der beiden Angeklagten und ihres Begleiters sowie des Ehepaares widersprechen sich in wesentlichen Punkten. Ein als Zeuge geladener Polizeibeamter berichtete dem Gericht, dass man zunächst Kollegen in Sigmaringen bei einem Einsatz unterstützt habe, bevor man zum Pfullendorfer Tatort gefahren sei. Beim Eintreffen in der Altstadt habe eine aufgeheizte Stimmung geherrscht. Der 22-jährige Angeklagte habe sehr stark geblutet und zunächst eine ärztliche Behandlung abgelehnt. Der Beamte berichtete auch, dass er schon öfter in der kleinen Gasse in der Altstadt im Einsatz gewesen sei, denn die Eheleute riefen die Polizei an den Wochenenden regelmäßig wegen Ruhestörung. Einer der Anwälte der beiden Angeklagten hatte den Beamten danach gefragt.

Die Verhandlung wird am Montag, 22. Oktober, 14 Uhr, mit der Vernehmung von zwei weiteren Zeugen fortgesetzt.

Das Strafrecht Nach Paragraf 224 des Strafgesetzbuchs gibt es fünf Kriterien, die den Tatbestand einer gefährlichen Körperverletzung rechtfertigen. Eines bezieht sich auf die Zahl der Täter: Sobald eine Tat von zwei oder mehr Beteiligten gemeinschaftlich begangen wird, kann diese bereits als gefährliche Körperverletzung angesehen werden, auch wenn sie noch als einfach zu bezeichnen wäre. Alleine der Umstand, dass es mehrere Täter gibt, rechtfertigt eine Anklage wegen gefährlicher Körperverletzung. Nicht alle Beteiligten müssen handgreiflich gegenüber dem Opfer sein. Es ist bereits ausreichend, wenn ein Täter das Opfer festhält und ein anderer es verprügelt. Das Strafmaß liegt in nicht so schweren Fällen zwischen drei Monaten und fünf Jahren Haft. (dim)

