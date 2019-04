Am frühen Morgen des Ostersonntags war die Feuerwehr mit 20 Mann und zwei Löschfahrzeugen um 4.45 Uhr zu einem Brand in der Hauptstraße ausgerückt. Zunächst stand ein am Straßenrand geparkter Daimler in Flammen.

Temperaturen bis zu 1000 Grad

Durch die starke Hitze, Kommandant Dieter Müller schätzt, dass die Temperatur zwischen 800 und 1000 Grad betrug, fing ein zweites Auto, ein Citroen, Feuer. Gelöscht wurde mit Wasser und etwas Schaum. Die Benzindämpfe brannten lichterloh, es entwickelte sich starker Rauch. Abgeschmolzenes Plastik und Metall brannten sich in den Teer ein, die Fahrbahndecke in dem Bereich muss wohl erneuert werden.

In der Hauptstraße in Pfullendorf brannten zwei Autos komplett aus. | Bild: Feuerwehr

Auch das Gebäude, in dem sich ein Friseursalon befindet, wurde beschädigt. Eine große Fensterscheibe barst im Erdgeschoss und drei weitere im ersten Obergeschoss. Die Feuerwehr forderte die Bewohner auf, die gekippten Fenster zu schließen, und konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern. Anders als man es aus dem Fernsehen kennt, bestand laut Müller keine Explosionsgefahr. "Wäre jedoch ein Bremsseil abgeschmolzen, hätte sich das Auto in Bewegung setzen können und wäre womöglich wie ein Feuerball in Richtung Marktplatz gerollt."

Nach rund 15 Minuten war das Feuer nach Auskunft Müllers gelöscht. Den Gesamtschaden bezifferte die Polizei mit 100.000 Euro. Nun wird untersucht, wie es zu dem Brand kam. Wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung ermittelt die Kriminalpolizei Friedrichshafen. Zuständige Ermittlungsbehörde ist die Staatsanwaltschaft Hechingen.

Fahrzeuge wurden zunächst sichergestellt

Die Brandentdecker, die die Feuerwehr verständigten, sind Zeugen des Vorgangs. Auskünfte über weitere Zeugen seien wegen der laufenden Ermittlungen nicht möglich, wie der SÜDKURIER von der Pressestelle der Polizei erfuhr. Die zunächst sichergestellten Fahrzeuge wurden zwischenzeitlich wieder den Haltern zurückgegeben.

Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeiposten Pfullendorf, Telefon 0 75 52/2 01 60, zu melden. Zeugen können sich auch bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über den Polizeinotruf 110 melden.