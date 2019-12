von Siegfried Volk siegfried.volk@suedkurier.de

Der geplante Umzug der Firma Admiral von ihrem bisherigen Standort im „Theuerbach“ auf das Gelände der früheren Ziegelei Ott ist geplatzt. Wie Geschäftsführer Martin Moßbrucker im Gespräch mit dem SÜDKURIER bestätigte, hat das Unternehmen den geplanten Geländekauf gecancelt.

„Abriss ist unkalkulierbar“

Als Grund nannte er „unkalkulierbare Abrisskosten„. Konkret geht es um das Gebäude, das mit Asbest belastet sei und einen aufwendigen Abriss erfordere. Die Halle müsste komplett eingehaust werden, und die eingesetzten Arbeiter dürfen sich nur eine bestimmte Zeit darin aufhalten. Auf die Einlassung, dass trotz dieser Umstände so ein Gebäudeabbruch insgesamt doch nicht „eine Million Euro“ kosten könne, gibt es vom Geschäftsführer keine Antwort. Admiral hatte sich auch für die noch freie Fläche auf dem Bahnareal interessiert, was an den fehlenden Parkmöglichkeiten scheiterte.

Platzprobleme am Standort

Mit dem geplanten Neubau auf dem ehemaligen Ziegeleigelände hätte das Unternehmen, das zur Löwen-Gruppe mit Sitz in Bingen am Rhein gehört, seine Platzprobleme im „Theuerbach“ beheben können, denn der neue Standort war für 250 Beschäftigte konzipiert. Im derzeitigen Gebäude sind 150 Mitarbeiter untergebracht, wobei schon im Lager zusätzliche Büros eingerichtet werden und man hat schon Container aufgestellt. Die Absage an die Stadt erfolgte nach Angaben von Martin Moßbrucker schon Ende April/Anfang Mai, auch weil die Firma Geberit auf eine Entscheidung drängte. Der Sanitärhersteller ist direkter Nachbar von Admiral und war bereit, das Gebäude zu erwerben, um dort seinen Vertrieb unterzubringen. Bekanntlich hat Geberit bereits das Gelände der Firma Stoll erworben, die im Industriegebiet „Mengener Straße„ einen Neubau beziehen wird.

Brennofen mit asbesthaltigem Material

Bürgermeister Thomas Kugler bestätigte gestern auf Anfrage, dass man bei der Vermarktung des Ott-Areals wieder bei „Null“ stehe. Bekanntlich hatte dort auch das Busunternehmen Sehmer Interesse an einer Ansiedlung gezeigt, hat mittlerweile aber eine Teilfläche des Alno-Parkplatzes gekauft. Auf die Frage, ob das Ott-Areal tatsächlich mit Asbest belastet sei, erklärt Rathauschef Kugler, dass nur der Brennofen im Gebäude asbesthaltiges Material enthalte. Von einer „Asbestverseuchung“ könne nicht die Rede sein.

„Sanierungsgutachten ist erstellt“

Die Verwaltung habe bereits ein mit dem Landratsamt abgestimmtes Sanierungskonzept erstellt, das auch finanziell machbar sei. Jetzt sei die Frage, ob man das Gebäude abbreche, wobei die Kosten „kalkulierbar“ seien. Kugler nannte einen Betrag zwischen 300 000 und 400 000 Euro, wobei sich diese Kosten bei einem späteren Flächenverkauf niederschlagen würde. Konkret, müssten Stadt und Käufer später sich über die Kostenverteilung einig werden. „Aktuell gibt es keinen Interessenten“, sieht der Bürgermeister das Areal als „Platzreserve für die Zukunft.“

Kreiselverlegung wird verschoben

Bekanntlich hat die Stadt vor drei Jahren die Fläche gekauft, auch um die künftige Nutzung der Fläche mit zu entscheiden. Dass bei einer Ziegelei das Thema Altlasten beziehungsweise Asbest aufschlagen könnte, räumt Bürgermeister Thomas Kugler auf eine SÜDKURIER-Frage ein. Beim damaligen Kauf habe man das Risiko auf die Schnelle aber nicht konkret ermitteln können. Klar ist, dass mit dem weiteren des Ott-Areals auch die geplante Verlegung des Klaiber-Kreisels auf den Prüfstand kommt. Mit der Verschiebung des Kreisverkehrs um etwa 50 Meter in Richtung Tankstelle, sollte ein vierter Arm angelegt und so die die Erschließung der ehemaligen Ziegelei verkehrssicher gemacht werden. Die Planungen für den neuen Kreisel sind nach Angaben von Rathauschef Kugler abgeschlossen, wobei die Genehmigung des Landes noch ausstehe. Die eingeplanten Haushaltsmittel von einer Million Euro werde man 2020 deshalb nicht benötigen, ergänzt der Bürgermeister.