Wer gerne seine Reisekasse aufbessern oder sich irgendeinen anderen Wunsch erfüllen möchte, kann sich schon vor dem Frühstück finanziell seinem Ziel nähern. Der SÜDKURIER sucht Zusteller, die Urlaubsvertretungen übernehmen oder auch längerfristig einen Bezirk betreuen wollen. „Die Voraussetzung besteht darin, dass die Zusteller über 18 Jahre alt sind, zuverlässig und offen für Neues“, erläutert Gerald Fitz, der die Zeitungszustellung mit der „arriva“-Briefverteilung koordiniert. Angesprochen fühlen können sich Schüler, ab 18 Jahren sowie Studenten, Rentner oder Menschen, die morgens vor dem Frühstück noch Zeit für eine Runde mit dem Auto, Fahrrad oder zu Fuß haben. „Wie der Einzelne das Zustellen gestaltet, bleibt ihm selbst überlassen“, beschreibt Fitz, „entscheidend ist, dass um sechs Uhr alle Briefe und Zeitungen im richtigen Briefkasten stecken.“ Die früheste Anlieferung der Zeitungen für den betreffenden Bezirk ist ab 2 Uhr. Im Umland bringen sie die Zeitung in der Regel an die Türe des Zustellers. Bezahlt wird ein Festlohn, der von der Größe des Bezirks abhängt. Hinzu kommen Fahrtkostenaufwendungen im Bezirk und weitere Hilfsmittel wie Taschen oder Zustellwagen. In einzelnen Bezirken besteht die Möglichkeit, nur die Postzustellung, sprich Briefe, zu übernehmen. Bis 14 Uhr müssen die Briefe zugestellt sein und die Bezahlung erfolgt auch hier über die Anzahl der zugestellten Briefe. Auf alle Fälle ist man nach einem frühmorgendlichen Spaziergang fit für den Tag. „Und das Frühstück schmeckt besser“, versichert Gerald Fitz. „Mir macht das Zustellen sehr viel Spaß“, erzählt Christa Glocker aus Meßkirch. „Vor allem im Frühjahr, Sommer und Herbst ist es schön, wenn die Vögel morgens zu zwitschern beginnen.“ „Das Zustellen kann auch als Zweit-Job vor einer anderen Tätigkeit erledigt werden“, ergänzt Gerald Fitz. Morgens, wenn die Straßen noch leer sind, hat man etwas Ruhe. Alle Interessenten werden ein bis zwei Tage eingearbeitet und erhalten dann eine Liste mit den Adressaten.

Wer Interesse hat, kann sich bei Gerald Fitz (Tel. 0 75 52/92 29 62 11 oder gerald.fitz@suedkurier.de) melden.

