Pfullendorf (ror) Die ZG Raiffeisen Technik GmbH in der Vertriebsregion Bodensee veranstaltet am kommenden Wochenende ihre Frühjahrsausstellung auf dem Betriebsgelände im Gewerbegebiet Stelzacker in Aach-Linz. Im Mittelpunkt stehen die Ausstellungen modernster Land- und Forsttechnik sowie Garten- und Kleingerätetechnik.

Das ZG-Technik Team stellt das komplette Akku-Geräteprogramm der Firma Stihl vor. Im Bereich der Rasenmäher setzt die ZG-Technik auf die Marken Stihl sowie für den Profi Sabo und AS-Motor. Im Technikmarkt finden Besucher zudem eine große Auswahl an Forstbekleidung sowie Forstzubehör von der Spaltaxt über Rücketechnik bis hin zur Motorsäge. Für die Verarbeitung von Brennholz werden die Qualitätsprodukte von Posch vorgestellt. Es locken interessante Angebote und Aktionspreise, am Samstag ist bis 15 Uhr verkaufsoffen.

Schnelle Hilfe in der Erntezeit

Kunden treffen an den Standorten Aach-Linz, Salem-Neufrach, Stockach und Mühlhausen auf Mitarbeiter, die bestens für die Produkte geschult wurden. Eine moderne und voll ausgestattete Werkstatt mit allen geforderten Spezialwerkzeugen sowie Diagnose-Instrumenten sind der Grundstock für einen optimalen Kundenservice.

Ein gut sortiertes Ersatzteillager sowie ein komplett ausgestatteter Werkstattwagen ermöglichen schnelle Hilfe. „Gerade während der Erntezeit müssen wir unseren Kunden schnell weiterhelfen können“, erklärt Niederlassungsleiter Stefan Hopp.

Wie es in der neuen Fendt One Kabine aussieht, kann man mit einer VR-Brille erleben.Neben dem umfangreichen Dienstleistungsangebot werden alle Maschinen der Hauptlieferanten Fendt, Lemken, Fella, Farmtech und Maschio präsentiert, ebenso die komplette Produktpalette der Fendt Erntetechnik. Neu wurde Horsch aufgenommen, ein Hersteller von Geräten für die Bodenbearbeitung und den Pflanzenschutz. Vom Leistungsportfolio des ZG Technik-Teams können sich Besucher im Gewerbegebiet Stelzacker ein Bild machen.

Programmänderung

Aufgrund der aktuellen Entwicklung hinsichtlich der Verbreitung des Coronavirus haben die Veranstalter entschieden, das Programm zu kürzen. Bei der Frühjahrsausstellung entfallen folgende Programmpunkte:



„Young-Farmer’s Party“

Frühschoppen, Mittagessen, Kaffee-Kuchen, Kinderprogramm

Fachvorträge am Freitag

Die Maschinenausstellung am Samstag und Sonntag findet im Außenbereich statt.