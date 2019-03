Pfullendorf/Meßkirch – Wie unsere Region schmeckt, können Besucher der Lebensmittelaktionstage am Freitag, 29. März, und Samstag, 30. März, in den ZG Raiffeisen Märkten Meßkirch und Pfullendorf erleben. Diese führen seit langem ein großes Sortiment an regionalen Lebensmitteln, das in den letzten Jahren konsequent ausgebaut wurde.

So kam jüngst die Serie „Landmacher – Direkt vom Bauern“ hinzu. Bei den Landmachern handelt es sich um 150 Bioland-Bauern aus Süddeutschland, die am liebsten alles selber machen. Sie haben daher ihr Sortiment entwickelt, bei dem die Produkte vom Samenkorn bis zur Mehltüte aus einer Hand und nächster Nähe kommen. Gelegenheit zum Probieren gibt´s am Samstag im ZG Raiffeisen Markt Pfullendorf.

Neu im Sortiment sind auch die Wurstwaren der Schwarzwälder Landmetzgerei Birk aus Oppenau. Sämtliche Produkte des familiär geführten Betriebs stammen aus eigener Schlachtung und werden von Fleischermeister Christian Birk nach handwerklicher Tradition in Verbindung mit modernster Technik hergestellt. Selbstverständlich stammen alle geschlachteten Tiere von Landwirten der Region, zu denen Birk langjährige, enge Partnerschaften pflegt. Probiert werden können die Fleisch- und Wurstwaren sowohl in Meßkirch als auch Pfullendorf.

Direkt aus der Nachbarschaft und unter dem Qualitätssiegel „Feines aus unserer Region“ stammen die gentechnikfreien Eier. Von deren Qualität können sich Besucher an den Lebensmittelaktionstagen überzeugen. Das von den Lieferanten Hubert Müller und Engelswieser Eierhof verwendete Geflügelfutter stammt vom Raiffeisen Kraftfutterwerk in Kehl (RKW), welches ausschließlich gentechnikfreie Futtermittel für Landwirte und Kleintierhalter produziert. Basis der Futtermittel ist wiederum Getreide von regionalen Landwirten, die ihr Saatgut von der ZG Raiffeisen beziehen und entsprechend den Richtlinien des RKW anbauen. Die Rückverfolgbarkeit bis zum Erzeuger sowie die garantierte Gentechnikfreiheit sind somit zu 100 Prozent gewährleistet.

Abgerundet werden die Lebensmittelaktionstage in den ZG Raiffeisen Märkten durch Verköstigungen und Backvorführungen von der Vorarlberger Mühle sowie Probierstände von Maier´s Genuss-Manufaktur und dem Bruderhof mit dem regionalen Sortiment „Feines aus dem Hegau“. Außerdem lädt die Genossenschaftskellerei Heilbronn zum Probieren ihrer Weine ein.

„Wir freuen uns an den beiden Lebensmittelaktionstagen auf viele Besucher“, sagen Niederlassungsleiterin Simone Kern und Niederlassungsleiter Rainer Boden.

Als besonderes Schmankerl winkt ein Probier-Rabatt von zehn Prozent auf das gesamte Lebensmittel- und Weinsortiment, der nur am 29./30. März gilt.