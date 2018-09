Wolf im Donautal

Im Februar tappte ein Wolf im Donautal in eine Fotofalle und eine Woche später filmte ein Privatmann aus seinem Auto heraus einen Wolf in der Nähe von Ostrach. Damit ist auch der Landkreis Sigmaringen quasi offiziell "Wolfserwartungsland". Allerdings ist es höchst unwahrscheinlich, dass der Jäger sich die Region als Heimatrevier ausgesucht hat, sondern der einzelne Wolf ist während seiner Streifzüge auch durch den Kreis Sigmaringen gekommen. Tatsächlich können Wölfe binnen eines Tages bis zu 60 Kilometer zurücklegen, sodass das gesichtete Tier die Distanz zwischen dem Donautal und Ostrach problemlos bewältigen konnte. Während es in der Region noch keine offiziell bestätigten Wolfsrisse gab, sorgt der graue Räuber anderorts für Schlagzeilen, so in Simmersfeld, eienr Gemeinde im Landkreis Calw. Dort wurden seit April insgesamt 42 Schafe gerissen und jetzt sorgt ein Angriff auf zwei Pferde für große Unruhe. Noch ist unklar, ob ein Wolf zwei Junghengste auf der Weide attackierte. Die Untersuchungen sind noch in vollem Gang.

Angst um Pferde

Pferdezüchter Heinrich Joos vom gleichnamigen Betrieb in Großstadelhofen bestätigt auf Anfrage des SÜDKURIER, dass sich die heimischen Pferdehalter mit dem Wolf beschäftigen und früher oder später auch in der Region ein ernst zu nehmendes Problem werden könne, wenn er sich weiter so ungehindert vermehren kann, weil es an natürlichen Feinden mangele und das Tier diesen hohen Schutzstatus genieße. "Dann wird der Wolf auch hier ansässig", ist Joos überzeugt, dass dann der heimische Wildbestand dezimiert wird, mit der Folge, dass vermehrt auch Nutztiere und damit auch Pferde auf der Weide in sein Beuteschema rücken.

Kann der Wolf für Pferde gefährlich werden? Diese Frage beschäftigt auch die Züchter und Tierhalter in der Region. Bild. Privat | Bild: Heinrich Joos

"Viele Nutztiere sehen den Wolf nicht als Gefahr"

Für eine artgerechte Tierhaltung seien Weideflächen unverzichtbar, weist der bekannte Pferdezüchter darauf hin, dass die aktuell genutzten Umzäunungen das Eindringen von Raubtieren nicht verhinderten: "Solche Zäune, die den Wolf abhalten, sind in der Nutztierhaltung sicherlich nicht umzusetzen", ergänzt Joos, dass sein Betrieb rund 20 Hektar Weidefläche eingezäunt hat. Er zweifelt an Aussagen, wonach Pferde nicht zum Beuteschema des Wolfs gehörten. Dies treffe möglicherweise auf erwachsene Tiere zu, aber der Räuber werde nicht vor Angriffen gegen Fohlen, Ponys und älteren Tieren ablassen. "Was die Sache für den Wolf einfacher macht ist, dass viele Nutztiere, besonders Pferde, ja Hunde kennen und diese nicht als Gefahr sehen", stellt Heinrich Joos die Frage, wie lange der Steuerzahler dann bereit sei, für vom Wolf verursachte Schäden aufzukommen.

Kritik an freilaufenden Hunden

Eine Begegnung mit einem Wolf hatte im Linzgau noch kein Reiter, bestätigen Mitglieder der heimischen Reitvereine auf Anfrage des SÜDKURIER. "Aber ein Problem sind die freilaufenden Hunde", berichtet eine Reiterin, die allerdings ungenannt bleiben möchte. Bei Ausritten gerate sie immer wieder in Situationen, dass ein Hund auftauche, dessen Besitzer sich viele Meter entfernt befinde. Einmal musste sie eine sehr kritische Situation überstehen, als ein großer Hund ihr Pferd attackierte und sie den Angreifer mit der Gerte in die Flucht schlagen konnte.

Verhaltenshinweise Grundsätzlich stellen Wölfe keine Gefahr für den Menschen dar, beruhigt das Umweltministerium Stuttgart. Wölfe vermeiden gewöhnlich eine direkte Begegnung mit Menschen. Wenn es dennoch zu einer Begegnung kommt, gilt Abstand halten, nie auf die Tiere zugehen und sie bedrängen. Folgt der Wolf in gewissem Abstand, sollen sich Betroffene nicht hastig entfernen oder weglaufen, sondern weitergehen und dabei laut sprechen. Fühlt man sich unwohl, stehenbleiben, laut rufen und in die Hände klatschen, sich groß machen und – bei weiterer Annäherung des Tieres – mit Gegenständen werfen. Unter keinen Umständen Wölfe füttern. Hunde können von Wölfen als Eindringlinge in ihr Revier angesehen und angegriffen werden. Wer einen toten, kranken oder verletzten Wolf findet, soll Naturschutzbehörde, Forstbehörde oder Polizei informieren. Sollte ein Wolf ein Nutztier, beispielsweise ein Schaf töten, dann erhalten die Halter eine Entschädigung aus einem Fonds, der zu 70 Prozent aus Landesmitteln finanziert und vom Naturschutzbund (Nabu) verwaltet wird.(siv)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein