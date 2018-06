Der geplante Windpark in Hilpensberg, der in den Wäldern der Spitalstiftung Überlingen, entstehen soll, sorgt seit vielen Monaten für Wirbel. Gegen den Bau hat sich bekanntlich eine Bürgerinitiative gegründet und Anwohner protestieren auch gegen den Betrieb der drei schon in Betrieb befindlichen Windräder. Aktuell werden die notwendigen Gutachten erstellt, um weitere Windmühlen bei Hilpensberg zu platzieren. Die Genehmigungsbehörde verlangt unter anderem ein vogelkundliches Gutachten, deren Erstellung in etlichen Kommunen sehr kritisch gesehen wird. So legte die Stadt Pfullendorf ihre Windparkpläne in der Region ad acta, weil die Schutzradien zu Horsten des streng geschützten Rotmilans nicht eingehalten werden konnten. Und nun überprüfen die potenziellen neuen Windkraftbetreiber erneut die Milanpopulation in den Wäldern, wobei die Untersuchungsmethoden und Bewertungskriterien durchaus umstritten sind. Aus deshalb findet am kommenden Montag, 2. Juli, 19.30 Uhr, in der Andelsbachhalle in Denkingen, ein Expertenforum unter dem Titel "Windenergie und Vogelschutz" statt. Mit dabei sind Experten für Vogelkunde und Vogelschutz, Gutachter Johann Senner vom gleichnamigen Überlinger Planungsbüro und Vertreter aus dem Gutachterteam der Windparkbetreiber beziehungsweise -investoren Abo Wind und VenSol. Eingeladen sind auch die zuständigen Mitarbeiter der Genehmigungsbehörden des Landratsamtes Sigmaringen und vom Landratsamt Bodenseekreis. Die Behördenvertreter werden sich nach Angaben der Veranstalter auf die Zuhörerrolle beschränken. Man wolle die naturschutzfachliche Begutachtung und im Rahmen der Genehmigung und die häufig kontrovers ausgetragene Debatte um Wirkungen von Windräder auf die Tierwelt, besonders den Rotmilan, auf eine sachliche Basis stellen, definieren die Veranstalter als Ziel der Expertenrunde.

Man wolle nochmals alle relevanten Themen aufzeigen, erklärt Bürgermeister Thomas Kugler, warum die beiden Kommunen die Veranstaltung durchführen. "Wir wollen die Methode zeigen, nach welchen Entscheidungskriterien ein Genehmigungsverfahren abläuft", nennt der Rathauschef im SÜDKURIER-Gespräch als Beispiel den Infraschall, wo aufgezeigt werden soll, wie dieses Thema von den Genehmigungsbehörden bewertet wird. Einen Einfluss auf die Entscheidung des Landratsamtes habe die Veranstaltung nicht, wobei nach Angaben von Kugler die potenzielle Betreiberfirma des neuen Windparks, die Firma VenSol, ihren Genehmigungsantrag erst nach den Sommerferien bei der Behörde stellen will. Zu diesem Antrag gehört auch ein artenschutzrechtliches Gutachten, bei dem der Rotmilan eine wichtige Rolle spielt. Bekanntlich haben Pfullendorf und Heiligenberg ein eigenes artenschutzrechtliches Gutachten in Auftrag gegeben, dessen Untersuchungsergebnis allerdings erst im Herbst vorliegt. Grund ist, dass die im März begonnene Milanbeobachtung, bis Ende August beziehungsweise Anfang September dauert.

Ablauf Nach der Begrüßung durch die Bürgermeister Thomas Kugler aus Pfullendorf und Frank Amann aus Heiligenberg findet eine Vorstellungsrunde der Experten statt. Im Anschluss gibt es ab 20.30 Uhr eine Debatte, für deren Form man die "Innenkreis-Diskussion" gewählt hat. In einem inneren Stuhlkreis sitzen Experten und die Bürger sitzen in einem äußeren Kreis. Die Teilnehmer der inneren Runde haben Rederecht und dürfen sich aktiv in die Diskussion einbringen, während die Teilnehmer des äußeren Kreises lediglich einen Beobachterstatus haben. Es gibt aber im inneren Kreis einige freie Stühle, den Bürger einnehmen können, die sich an der Debatte beteiligen wollen. Nach etwa 45 Minuten soll die Diskussion beendet werden, und in einer moderierten Abschlussrunde werden die Experten nach ihren Eindrücken befragt und die Versammlung gegen 21.15 Uhr beendet. (siv)

