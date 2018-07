Forum Energiedialog

Auch die grün-schwarze Landesregierung möchte im Land die Energiewende weiter voranbringen. Gleichzeitig nimmt man wahr, dass sich Bürger in den Gemeinden zu Wort melden und hat deshalb das Forum Energiedialog (FED) eingerichtet, das Kommunen kostenlos in Anspruch nehmen können. Das Forum bietet durch ein Team von Fachleuten Beratung, Durchführung und Moderation von Veranstaltungen, Mediation, Klärung fachlicher Streitfragen sowie weitere kommunikative Leistungen an. Im ersten Halbjahr 2016 wurden neun Kommunen begleitet und bis Ende 2018 soll das Programm allen interessierten Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg offenstehen.