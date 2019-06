Das Szenario in der Nacht von Freitag auf Samstag erinnert stark an den Vorfall vor fünf Wochen. Erneut standen nachts in der Innenstadt zwei Autos in Flammen, ein Renault und ein BMW. Dieses Mal brannten die Autos auf einem Parkplatz direkt beim Oberen Tor vor dem Alten- und Pflegeheim aus. Brandursache war wohl eine blaue Altpapiertonne, die jemand zwischen die Autos gerollt haben muss und dann offenbar ansteckte. Von dort griff das Feuer auf die Autos über.

Alarm kam um 1 Uhr nachts

Bereits am Freitagnachmittag war die Feuerwehr mit der Drehleiter auf dem Marktplatz zugange, doch zu dem Zeitpunkt handelte sich nicht um einen Einsatz: Das Rangieren stand im Zusammenhang mit der Maschinistenausbildung. Der echte Alarm erfolgte einige Stunden später. „Wir wurden um 1 Uhr nachts alarmiert“, sagte Kommandant Dieter Müller.

22 Feuerwehrler im Einsatz

20 Minuten später hatte die Feuerwehr Pfullendorf das Feuer gelöscht. 22 Feuerwehrleute waren mit zwei Löschfahrzeugen im Einsatz. Da brennendes Benzin auslief, mussten zwei weitere geparkte Autos aus der Gefahrenzone gefahren werden.

Keine Gebäude in Mitleidenschaft gezogen

Weder die Toranlage noch weitere Gebäude wurden in Mitleidenschaft gezogen. „Wir haben veranlasst, dass die Fenster im Altenheim geschlossen wurden, damit kein Rauch ins Gebäude eindringen konnte“, erklärt Müller. Die Sträucher im Bereich des Parkplatzes seien zum Glück ausreichend feucht gewesen. Sonst hätte das Buschwerk wohl lichterloh gebrannt. Im Gegensatz zum Brand an Ostern gingen dieses Mal trotz der großen Hitzeentwicklung keine Scheiben zu Bruch, auch nicht die Kirchenfenster der Spitalkapelle.

Benachbartes Pflegeheim musste nicht evakuiert werden

Pflegeheimleiter Wolfgang Scheitler berichtet, dass die Mitarbeiter, die in jener Nacht Dienst hatten, durch den Knall der platzenden Reifen aufgeschreckt wurden. Auch die Bewohner der außen liegenden Zimmer hätten den Brand mitbekommen, doch eine Evakuierung sei nicht erforderlich gewesen. „Wir hatten vor zehn Jahren zusammen mit der Feuerwehr eine große Übung. In unserer Einrichtung ist die Matratze bei jedem Bett mit einer Rettungsdecke und einem Gurt verbunden, sodass wir im Notfall bettlägerige Senioren aus dem Gebäude bringen können“, erklärt Scheitler.

Zusammenhang mit erstem Brand?

Ob ein Zusammenhang zwischen den Autobränden besteht, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Am Ostersonntag waren unweit des jetzigen Unglücksortes zwei Autos in der Hauptstraße abgefackelt. Wie von der Pressestelle der Polizei zu erfahren war, liegen hier keine neuen Erkenntnisse vor.