An den Weihnachtstagen Kalorien zu zählen macht keinen Spaß. Üblicherweise ist während dieser Zeit nicht Schmalhans Küchenmeister. Besonders verlockend sind süße Köstlichkeiten wie Christstollen und Weihnachtsplätzchen.

Verkneifen muss man sich nichts

Ingrid Kieck aus Pfullendorf ist von Beruf Diätassistentin und kennt sich aus mit gesunder, bewusster Ernährung. Die gute Nachricht: Verkneifen muss man sich Spekulatius, Springerle und Co. nicht. Auch wer an einer Nahrungsmittelunverräglichkeit leidet oder sich vegan ernährt, muss auf Plätzchen nicht verzichten. Statt Weizenmehl kann man Mandelmehl oder glutenfreies Mehl verwenden, Butter lässt sich ganz leicht durch Margarine ersetzen. „Eine halbe Banane oder ein Esslöffel Apfelmus entspricht bei Rezepten einem Ei, aber das empfehle ich eher bei Muffins und Rührkuchen. Bei Plätzchen haben wir es mit einem Mürbeteig zu tun. Hier soll das Ei oder Eiweiß die gewünschte Feuchtigkeit bringen und man kann es durch einen Esslöffel Mandellikör, Rum oder Arrak ersetzen“, erklärt Ingrid Kieck.

Apfelspalten und Mandarinenschnitze

Bei ihrer eigenen Familie ist es Tradition, dass sie beim ersten Schneefall mit dem Plätzchenbacken beginnt. Auf den Tisch kommt der Plätzchenteller aber nicht vor dem ersten Advent. „Ich habe die Erfahrung gemacht, dass weniger oft in den Plätzchenteller gegriffen wird, wenn ich ein Schale mit pikanten Nüssen daneben stelle oder Apfelspalten und Mandarinenschnitze. Man muss sich ja den Bauch nicht unkontrolliert mit Plätzchen vollschlagen.“ Dabei verteufelt sie Süßes nicht. Achtsamkeit sei gefragt: „Es ist wichtig, das Naschen in gute Bahnen lenken. Kindern Süßigkeiten zu verbieten halte ich für falsch.“

Stevia und Co. als Zuckerersatz

In vielen Rezepten ist die angegebene Zuckermenge oft sehr hoch. Man könne die Menge reduzieren und das Ergebnis schmecke trotzdem noch lecker. Ein Teil des Zuckers lasse sich durch Süßstoff ersetzen, durch Saccharin, Xylit (Birkenzucker), Stevia oder Erythrit. Stevia liefert keine Kalorien. Als Alternativen zu weißem Haushaltszucker stehen auch Honig, Rübensirup oder Agavendicksaft zur Verfügung. Kalorienärmer geht es dabei nicht immer zu: 100 Gramm Blütenhonig oder Agavendicksaft enthalten mit etwa 310 Kilokalorien genausoviel wie 100 Gramm weißer Zucker. Zwischen weißem und braunem Zucker bestehe kein Unterschied bei Kalorien und Nährstoffen. „Zucker ist Zucker“, so Kieck. Wichtig: Zucker nimmt man nicht nur zu sich, wenn man Plätzchen, Marzipan und Schokolade isst. Die süßen Fallen sind zahlreich. Auch in Leberwurst, Salami, Hot Dogs, Ketchup und Fertiggerichten steckt der Zucker. Es hilft ein Blick auf die Zutatenliste.

Besser Kuvertüre

Zum Verzieren der Plätzchen greift die Fachfrau zu Kuvertüre, die weniger Zucker als Block-Schokolade enthält. „Bei Kindern sind als Alternative zu Gebäck auch in Kuvertüre getauchte Softaprikosen oder getrocknete Apfelringe sehr beliebt!“ Und ebenso wichtig ist: Über die Feiertage sollte man sich auch mal vom Sofa erheben und sich bewegen, denn bei einem strammen Spaziergang verbrennt man in einer Stunde etwa 350 Kilokalorien.