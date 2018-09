Es ist ein denkwürdiges Ereignis: Der Türkische Sportverein Pfullendorf trifft erstmalig auf den vor zwei Jahren ins Leben gerufenen FC Aramäer Pfullendorf im direkten Fußballduell. Gespielt wird am Sonntag, 30. September, um 15 Uhr in der Geberit-Arena. Ermöglicht hat dies Bürgermeister Thomas Kugler. Zum innerstädtischen Derby erwartet Corc Taraca, Vereinsvorsitzender der Aramäer, 500 bis 600 Zuschauer. Das wären mehr, als zuletzt den SC Pfullendorf besuchten – 430 kamen zum Verbandsligaspiel gegen den Freiburger FC.

In Sportclub-Kreisen reden Deutsche augenzwinkernd von einem Hochsicherheitsrisikospiel. Ob es wirklich so dramatisch wird? Der Polizeiposten Pfullendorf teilt auf SÜDKURIER-Anfrage mit, das an Sicherheitsvorkehrungen "im Moment nichts geplant" sei. Corc Taraca sieht keine Notwendigkeit: "Die Jugendlichen kennen sich sehr gut, sie sind miteinander befreundet." Das 830 vor Christus in der Levante ein aramäisches Königreich, Aram von Damaskus, bestand, liegt ewig zurück. Dass die autochtone Gruppe der Aramäer, sie sind orthodoxe Christen, sich als Minderheit in der Türkei nicht anerkannt fühlten und viele von ihnen vor 30 bis 40 Jahren nach Deutschland kamen, spiele keine Rolle. "Das belastet heute niemanden mehr", beschwichtigt Taraca: "Die Geschichte sollte man ruhen lassen". Auch Serdar Gümüs, er ist stellvertretender Vorsitzender des Türkischen SV und Muslim, winkt bei der Religionsfrage ab: "Da passiert gar nichts. Wir leben hier miteinander, kennen uns von klein auf", sagt Gümüs: "Ich lebe meinen Glauben und die ihren. Wir sollten die Kirche im Dorf lassen!" Zudem, so Gümus, stelle sich die Türken-Elf eher als ein buntes Völkchen dar: Ihr Leistungsträger Patrick Tomasek ist Kroate, Kapitän Maximilian Krom ein Deutscher und Innenverteidiger Tedosius Diamantis ein Grieche. Auch Italiener und Albaner spielen mit. Und: Aramäer-Coach Benjamin Kakus schnürte jahrelang für die Türken seine Kickstiefel. Aber freilich, Türken wie Aramäer würden auf das Kräftemessen brennen. "Da geht auf dem Rasen der Punk ab", verspricht Serdar Gümüs.

