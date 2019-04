Es passiert öfter, dass man auf Reisen spontan an Pfullendorf denken muss, wenn man an einer Autobahnraststätte das stille Örtchen besucht und beim Betätigen der WC-Spülung den Schriftzug Geberit liest. Für viele Pfullendorfer ist der Konzern eine nicht wegzudenkende Institution und begleitet sie seit ihrer Kindheit.

Wurzeln in Rapperswil in der Schweiz

Seine Wurzeln hat Geberit in Rapperswil in der Schweiz. 1955 wurde in Pfullendorf die deutsche Vertriebsgesellschaft mit eigener Produktion gegründet. Heute ist der Sanitärkonzern einer der größten Arbeitgeber in der Region. In Pfullendorf sind rund 1500 Mitarbeiter in Vertrieb, Produktion, Logistik und Verwaltung beschäftigt.

Logistikzentrum und Erweiterungsbau prägen Ortsbild

Das Unternehmen prägt weithin sichtbar das Ortsbild. Das Logistikzentrum und der riesige Erweiterungsbau, der über 20 000 Quadratmeter Nutzfläche hat, sind nicht zu übersehen. So einfach reinspazieren kann der interessierte Bürger allerdings nicht, denn an der Pforte hieße es "Stop". Doch wer den europäischen Marktführer in Sachen Sanitär näher kennenlernen will, hat dazu am Mittwoch, 14. Mai, die Gelegenheit, wenn es wieder heißt: "Der SÜDKURIER öffnet Türen". Die Teilnahme wird ausgelost.

Rundgang startet im Informationszentrum

Der Einblick in die Welt von Geberit beginnt für die 30 Gewinner um 13.30 Uhr im Geberit- Informationszentrum. Hier wird das Unternehmen vorgestellt, das auf Technik "hinter der Wand" und Designkompetenz "vor der Wand" setzt. Mit Letzterem sind Keramiken, Badezimmermöbel, Duschen und Badewannen gemeint. Die eigentliche Betriebsbesichtigung startet um 14.30 Uhr und dauert etwa eine Stunde.

1952 erster Spülkasten aus Kunststoff

Heute entwickelt und produziert Geberit hochleistungsfähige, intelligente Systeme und Produkte in der Sanitärtechnik – eine spannende Sache, wenn man bedenkt, dass die ersten Spülapparate aus mit Blei ausgeschlagenen Holzkästen bestanden. Da dachte noch keiner an Unterputzspülkästen oder an Dusch-Toiletten mit Fernbedienung. Wie aus der Unternehmenschronik hervorgeht, wurde 1952 der erste Spülkasten aus Kunststoff produziert und verhalf dem Unternehmen zu einem markanten Aufschwung.

Ein Blick in das Logistikzentrum: Von hier aus werden Kunden in 100 Ländern beliefert. | Bild: Geberit

Größtes von mehr als 30 Produktionswerken in Pfullendorf

Die Geberit-Gruppe verfügt über mehr als 30 Produktionswerke, das größte befindet sich in Pfullendorf. Der Rundgang verspricht ein kurzweiliges Erlebnis zu werden. Im Fokus stehen bei der Führung durch moderne Anlagen zur Fertigung von Unterputzspülkästen die Bereiche Produktion und Logistik. Die Besucher werden unter anderem die Produktbereiche Sanitärsysteme (Installations- und Spülsysteme, Apparateanschlüsse, Armaturen und Spülsysteme) und Rohrleitungssysteme (Hausentwässerung, Versorgungssysteme) kennenlernen.

Lieferungen an Kunden in 100 Ländern

Nicht weniger beeindruckend ist die Logistik-Infrastruktur mit Lager-, Kommissionier- und Versandflächen von 60 000 Quadratmetern. Die drei Hochregallager haben über 70 000 Palettenplätzen. Von hier werden Kunden in 100 Ländern beliefert.